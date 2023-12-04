貴州中巴載學生返校　慘遭2大貨車前後夾擊致嚴重變形　釀3死3傷

昨日（3日），貴州畢節金沙縣新化鄉發生一起嚴重交通事故，兩輛大貨車將一輛車前後夾擊，被夾車輛嚴重變形、面目全非。12月4日，金沙縣政府發布通報，3人搶救無效死亡，3人正積極救治。



網傳影片顯示，一輛中巴車被兩輛大貨車前後夾擊，已嚴重變形、面目全非，有身著校服的人員從被夾擊車輛裡爬出，還有一名人員被困車內無法動彈。

當地官方通報稱，事發在12月3日14時許，金沙縣新化鄉碳新公路五星村路段發生一起交通事故，事發後金沙縣迅速組織緊急、衛健、公安、消防等部門趕赴現場，全力施救。事故共造成6人受傷，經救援送醫，3人搶救無效死亡，3人正積極救治。事故調查和善後工作正在進行中。

據《瀟湘晨報》報道，一位貨車司機尤女士透露，據其了解，出事的中巴車是從新化鄉開往龍鳳，車上坐有學生。「是班車，這邊沒得校車。」中巴車上有8個人，其中有當日（周日）乘車從新化鄉到龍鳳返校的學生，不過不太清楚學生們是在龍鳳念書，還是坐到龍鳳後轉車去金沙。

有傷者家屬發影片稱，傷者現仍在醫院搶救，醫院出具文件顯示，傷者17歲，入院時間為3日下午4時45分，病情「極為危急」。該傷者母親表示，女兒在金沙縣大水那邊一所職校念書，當時正返校。目前仍還在ICU搶救。

金沙縣交警大隊工作人員稱，事故已經處理，具體情況不方便透露。目前當地多部門已經成立聯合調查小組。金沙縣人民醫院透露，已有人員送殯儀館，有傷者在醫院重症監護室救治。