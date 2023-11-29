重機女網紅車禍亡　拋飛近百米遺體掛護欄死狀恐怖　車友竟即失聯

甘肅一名重機網美「戴戴你今天發財了嗎」，日前與車友出遊時，不明原因發生事故，連人帶車摔飛，整個人吊掛在護欄上死亡。



沒想到，「戴戴你今天發財了嗎」的車友在事發後立刻解散群組，連家屬都無法找到人及當下的行車記錄器。

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據悉，「戴戴你今天發財了嗎」日前跟「流浪貓機車俱樂部」的成員一起出遊，途中不明原因發生事故，整個人被拋飛近100米，最終掛在護欄上、口吐鮮血，當場死亡，兩隻腳的鞋子也噴飛，掉落在路旁。

事發後，「流浪貓機車俱樂部」群組解散，讓死者親友完全無法釐清事發經過，也不清楚「戴戴你今天發財了嗎」是如何受邀出去的。

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對此，「戴戴你今天發財了嗎」的妹妹也透過網絡發聲：

「我姐姐今天去世了，我想知道各位哥哥姐姐，有沒有路上的視頻（行車記錄器），我想知道姐姐到底怎麽出車禍的，請各位哥哥姐姐幫幫我，很感激您們，謝謝。還有，就是今天騎行的隊伍是誰組織的，可以告訴我嗎？謝謝各位哥哥姐姐。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】