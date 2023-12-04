世界風箏板系列賽珠海收官　特技風箏如何與帆板衝浪結合出新？

五彩繽紛的風箏板在海上激情飛翔，市民遊客可近距離觀賞海上靚麗的風景。12月3日下午，「翠湖香山杯」·2023世界風箏板系列賽珠海總決賽在珠海落下帷幕。



近年來，風箏板運動逐漸成為風帆舞台上的「後起之秀」，這項兼具挑戰性和觀賞性的新興水上運動項目融合了特技風箏、帆板、沖浪、滑水等多種運動元素。選手腳踩水翼板、手拉風箏線完成前行以及跳躍等動作，行駛速度最快能達到每小時70公里。運動員既像在海面沖浪，又如同在海上放風箏，充滿趣味性和刺激性。

閉幕式現場受訪者供圖

據悉，自2016年起，珠海成功舉辦了2項國際級、5項國家級、3項省級、6項市級帆船帆板賽事，創辦自主本土品牌「九洲杯」帆船賽，並成功引進了克利伯環球帆船賽。九洲控股集團先後建設了配套的帆船、遊艇港池，組建了青少年航海俱樂部，開展了一系列覆蓋粵港澳大灣區乃至全球的帆船航海活動，成為粵港澳大灣區內重要的航海運動基地。

本屆賽事是中國帆船帆板運動協會南方總部基地落戶珠海後的首次重要賽事活動。通過引入高級別、高規格的水上運動賽事，進一步深化珠海與國際帆船帆板運動交流合作，為珠海帆船帆板運動優秀人才隊伍培養引進和共建合作打下良好基礎。未來，珠海將在項目推廣、場地運維、賽事活動組織、人才培養等方面進行全方位合作，將珠海打造成全國乃至國際知名的集帆船帆板培訓、賽事、教育和產業綜合發展的示範城市，努力打造成為「中國帆船帆板之都」。賽事由國際風箏板協會和中國帆船帆板運動協會聯合主辦，由珠海市文化廣電旅遊體育局、珠海九洲控股集團有限公司承辦。