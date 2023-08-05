廣東是「隱藏醜建築王者」？撞臉大排檔膠凳　還未夠曱甴機場震撼

論接地氣，最服的還是廣東人！除了穿著塑料人字拖去收租的包租婆，最近，日站君還發現了一座「接地氣」的大樓——「廣東省省凳總部大廈」。



廣東省省凳？是我印像中的那個凳子嘛？這座大廈，究竟又有什麼來頭呢？吃大排檔時來的靈感？話題度拉滿的凳子大樓，不知道大家有沒有發現，中國很多城市都出現了堪稱城市天際線的「雙子大樓」？我們今天要說到這座凳子大樓，就是其中之一。

還有曱甴機場、文具三寶 點圖放大看看一眾引起熱議的「廣東醜建築」：

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廣州保利總部大廈，一高一矮的兩座雙子大樓，撐起了海珠區琶洲的天際線。正因為大家一眼就能看到它，這個奇特的造型很難不引發關注！誰看了，能忍住不發個朋友圈吐槽呢？如果你說，這是因為拍攝角度的問題，那看看側面另一個角度……是不是更像了？連凳子疊放的方式，都模仿到了精髓！讓我們數一數，這座大樓，一共疊了多少張板凳？

日站君也算是對各種具像大樓見多識廣了，這麼像板凳的大樓也是第一次見。不信，你看它四周的線條，做得如此圓潤，大概是為了不硌屁股吧！真的很難不懷疑，設計師是坐在大排檔的板凳上，想出來的方案。但很奇怪，這樣一座「撞臉」大排檔同款板凳的大樓，卻從來沒有入選過歷年的中國醜樓名錄。真的有些低調！

可能也是因為，廣州的奇葩大樓實在太多了吧！了解之後，你會發現，它真的絲毫不輸給旁邊的廣西，是一個被嚴重低估的醜樓集大成者！

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這些建築，一看就很廣東！

要說廣州的醜樓，那可真是「醜」出特色，一看就很廣東！首先提名的，就是我們的廣東省省被，花都融創大劇院。紅色的綢緞上繡著金色的鳳凰，快去翻翻奶奶家的箱底，是不是有同款婚被？別說，還挺有南方特色的！就是遠遠一看，一大坨紅色，有點辣眼睛。

廣州圓大廈，一個落成後就引發無數爭議的建築！建築造型，酷似一枚銅錢，就連建築表面的顏色，也是一片金黃！不僅長得像銅錢，和水中倒影，還會形成一個「8」字，對信風水的廣東人來說，真的是很吉利了！但其實，建築的設計靈感，是塑交所的開市銅鑼和廣州市南越王墓的古玉璧。當然，大眾並不在意。

哪個在廣州生活的人，沒遇到過廣東省的寵物——蟑螂？沒想到吧，廣東人把它做成了機場造型！一落地，你就能看到廣東省的吉祥物——小強。仔細一看，這隻小強還有「觸角」。就問你怕不怕吧？ 雖然官方從未承認「蟑螂設計說」，但這些年民間越傳越廣，我看是解釋不清了！

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另一個官方和民間理解不同的建築，就是廣州南豐匯。雖然官方解釋，建築造型靈感是「積木」，但說像「棺材」的人並不少。你可不要覺得這不吉利，上面像堆放的金條，下面像棺材，正好呼應了「升官發財」的意思。而大樓旁邊就是珠江水和黃埔衝，是風水上的「聚財」之地……嗯，咱們廣東人造大樓，講究的就是一個風水！旁邊一座看上去像「$」符號的大樓，據說是一家五星級酒店。怎麼說呢？和上面的錢幣大樓有異曲同工之妙！

廣東省文具三件套：高高的塔尖，像一支鉛筆，旁邊扁平的是橡皮擦，把這兩棟大樓建在一起，不是沒有原因的！廣州人都知道，尖尖頭的是廣晟國際大廈。扁平頭的是珠江城大廈。既然是電子時代了，當然少不了廣東省的USB drive——珠江壹號大樓。

不得不說，和一般「醜樓」不同，廣州的這些奇葩建築，都建得很有想法！一圈看下來，其實都還挺好看的！你身邊還有哪些奇葩建築？看完這些奇葩的建築，真的覺得廣州這座城市非常有趣！比起千篇一律的高樓大廈，這些「野蠻生長」的建築，似乎更有生命力。不知道你所在的城市，還有哪些「奇葩」建築呢？

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】