台灣信義區現恐怖天坑 整條巷坍陷至少長20米 高空畫面曝光
撰文：ETtoday
出版：更新：
台北市信義區崇德街60巷的道路，今（13日）發生地基坍塌事故，該坑洞長至少超過20公尺、深約3公尺，住戶停在路旁的腳踏車、機車，以及住戶雜物，也全都掉進坑裏，更恐怖的是，《ETtoday新聞雲》記者從制高點往下拍攝，發現整條巷子幾乎已被這個超大天坑吞沒。
從制高點的畫面可看到，該坑洞在民宅以及工地的中間，整條道路至少坍陷了20公尺，甚至還有土石持續往下滑動，並且造成2次崩坍，就連工地圍籬的鐵門也掉落天坑。
+4
北市建築管理工程處長虞積學指出，主要原因是旁邊工地連續壁有滲水狀況，目前已經要求工地立即停止施工，坍塌部分希望能盡快止水，已經叫營造廠找混擬土車進行填補，內部部分還在滲水，要求營造廠調太空包擋住，後續會依照建築法裁罰。
【相關文章】台中捷運遭吊臂壓中1死8傷 命理師揭恐怖現場格局：5隻金鳥啄人（點擊放大瀏覽）：
+5
台中捷運慘劇｜被稱「台灣最恐怖承建商」 一圖看清興富發黑歷史22歲台灣官兵將3婦撞至重傷倒地 竟見死不救只顧食煙、玩電話有片｜台灣地鐵驚現猖狂痴漢 追着女子胸襲 抓到對方倒地繼續抓韓網紅企鵝妹台灣環島遊 見識｢行人地獄｣亂象：苦等3分鐘沒車讓台灣2少女吸毒死 疑犯棄屍後竟即約援交妹「做最後一次」未如願「台灣最美雙胞胎」同一名校畢業再掀話題 3歲已憑互吻影片爆紅「最強精子主人」在台灣 每cc含3.8億精蟲 醫生：夠生一隊球隊
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】