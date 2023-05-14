台灣信義區現恐怖天坑　整條巷坍陷至少長20米　高空畫面曝光

台北市信義區崇德街60巷的道路，今（13日）發生地基坍塌事故，該坑洞長至少超過20公尺、深約3公尺，住戶停在路旁的腳踏車、機車，以及住戶雜物，也全都掉進坑裏，更恐怖的是，《ETtoday新聞雲》記者從制高點往下拍攝，發現整條巷子幾乎已被這個超大天坑吞沒。



從制高點的畫面可看到，該坑洞在民宅以及工地的中間，整條道路至少坍陷了20公尺，甚至還有土石持續往下滑動，並且造成2次崩坍，就連工地圍籬的鐵門也掉落天坑。

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北市建築管理工程處長虞積學指出，主要原因是旁邊工地連續壁有滲水狀況，目前已經要求工地立即停止施工，坍塌部分希望能盡快止水，已經叫營造廠找混擬土車進行填補，內部部分還在滲水，要求營造廠調太空包擋住，後續會依照建築法裁罰。

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