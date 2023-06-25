不喝酒女子驚悉患巨大肝癌　醫生指愛吃這早餐導致：一級致癌物

早餐吃錯，小心得癌症！



一名女子本身並沒有喝酒習慣，也非常健康，怎料有天突然消化不良，一檢查竟然「肝癌」。

而且癌細胞已轉移肺癌，全因平日都吃「這早餐」害的！

這些大家可能常吃的東西原來含有「一級致癌物」 點圖了解更多：

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台灣醫生、營養醫學專家劉博仁在《早安健康》專欄指出，罹患癌症有10大可能原因，包括癌症遺傳基因、感染、吸煙、吃檳榔、喝酒、受到游離輻射或紫外線、賀爾蒙、吃進黴菌毒素、飲食習慣，以及工作上接觸到石棉、甲醛、苯、農藥等，都可能誘發癌症。

其中「黴菌毒素」看似很離自身很遠，但其實已藏在平日飲食中，一不小心已吃下肚！劉博仁坦言，「黴菌毒素」是國際癌症研究署認定的「一級致癌物」，像是遭污染的咖啡粉、花生粉、花生醬、豆腐乳、臭豆腐、玉米等，都可能含有黃麴毒素。

劉博仁分享案例說，有名女子就本身並不喝酒，也沒有罹患B型、C型肝炎，有天因消化不良檢查，結果罹患「巨大肝癌」甚至併發，癌細胞轉移至肺臟。

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女子如此健康，為何罹患肝癌？可能與1早餐習慣有關！劉博仁指出，女子20多年來，早餐都吃「花生醬多士」，推測可能是長期吃到受到黃麴毒素污染的花生所害；醫生同時也建議，可以吃帶殼的新鮮花生，降低吃進黃麴毒素污染的機會。

此外，加工肉品也被國際癌症研究署列為「第一級致癌物」，包括香腸、臘肉、火腿、煙肉等。劉博仁分析，這類加工食品含有亞硝酸鹽，當亞硝酸鹽與含胺類高的食品結合，會形成致癌物亞硝胺，與胃癌、肝癌、肝癌、食道癌、胰臟癌有關。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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