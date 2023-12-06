河南新娘遭人強行「按頭對拜」　化妝師：當地習俗　新娘強忍怒火

近日一段新人穿着傳統服飾對拜的影片，因新娘突然遭人從旁強行「按頭對拜」，頭飾上的珠釵都被按歪，遭網絡非議「不文明」。新娘秘書事後解釋，這是河南當地的一種習俗，相信這樣的儀式可以給新婚夫妻帶來好運和幸福。



根據《白鹿視頻》報道，河南南陽近日舉行一場婚禮，現場畫面流出卻讓觀眾咋舌。影片中，只見穿著大紅傳統服飾的新娘，在進行對拜儀式時，被一名女子從旁強行按頭行禮，突如其來的舉動讓新娘露出尷尬的笑容，頭上美麗的珠釵也被按歪。而第二拜，女子又做了一樣的動作，新娘有點不開心，但忍住沒發脾氣。

事後新娘秘書張小姐解釋，這是河南當地的一種習俗，因為從前新娘總會害羞，不好意思對拜，於是便由親朋好友幫忙「按頭行禮」。

另有一說，古代新娘面對新婚生活會感到不安和焦慮，為了讓新婚夫妻放鬆心情並且信任彼此，「按頭儀式」應運而生。當地人相信，這個儀式可以給新娘夫妻帶來好運和幸福。

據《熱點新聞》報道，在按頭儀式中，通常由一位具備豐富經驗和技巧的專業「按頭師」來執行，能夠摸清新娘夫妻頭部脈搏和能量。據當地人的說法，按頭師透過按摩和輕輕按壓，有助於平衡新娘夫妻的能量，並帶給他們好運。

畫面在網路上瘋傳，許多網民看了之後覺得行徑太離譜，直言這已經不是按頭，根本是巴頭，力道實在差太多，認為這樣的舉動感覺很不文明，也容易破壞新娘髮型和妝容，輔以頭飾很沉，可能會對新娘的頭頸造成傷害。網民紛紛留言稱，「強行按頭之禮，根本是要女方服軟，讓她在婆家低人一等」，另有人直呼，「她們自己都沒女兒嗎？怎能這樣欺負人？」