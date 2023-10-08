粵32歲「玻璃娃娃」女富豪再婚　帥新郎獲3套房產、名車及千萬元

廣東省廣州市32歲的女富豪李喜梅患有罕見疾病，過去曾有一段失敗的婚姻，如今她再度遇到真愛，嫁給了26歲的丈夫，期間更是送上了888萬（人民幣，下同，約港幣幣966萬元），加上嫁妝等物，一結婚就送給了丈夫逾3,000萬（約港幣3,265萬元）資產，顯見財力十分雄厚。



綜合內媒報道，李喜梅患有罕見的「成骨不全症」（又稱玻璃娃娃），因此全身骨骼強度耐力差，且身高也停留在80多厘米，沒有辦法再長高，加上生病的原因無法上學，她只能靠著賣藝唱歌維生。

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後來李喜梅結了婚，還為前夫生下了兒子，但因為生病的原因，最終還是離婚收場。原先李喜梅以為自己會悲慘一生，不過後來抓住了互聯網發展的機會，成為一名網紅，更是靠著大量的直播收入，一躍成為了女富豪，還碰見了現在的丈夫、今年26歲的貴州男子「大雙」。

2人交往了好一段時間，接著決定結婚，李喜梅也毫不保留，直接拿出了888萬元的聘金，婚禮當天又拿了1,000萬元的嫁妝，接著贈與了丈夫3套位在廣州的房產，還有2輛價值高達888萬元的勞斯萊斯（ROLLS-ROYCE）及賓士（Benz）豪車。

此外，在大雙迎娶的過程中，李喜梅還加碼了環節，只要丈夫改口叫岳父、岳母為爸、媽，喊一聲就可以拿1萬元，當天大雙一共喊了300聲，最終拿到了300萬元。

李喜梅前前後後拿出3,000萬元舉辦婚禮，甚至送了房子、車子給愛人，還拿了1,000萬元的養老金給了丈夫的父母，消息在網絡上曝光後，引起許多討論。

對此，許多內地網友開口狂酸，「不圖錢圖什麼？圖她生活不能自理？圖她是殘廢嗎」、「說不圖她錢自己都不信」、「自己生活不好嗎？找一個保護妳的就行了」、「很難不讓人聯想是為了錢。」

不過，也有許多網友認為，既然現在2人都已經結婚，那麼還是誠摯送上祝福就好，不必這樣惡意揣測，或是出言挖苦，畢竟感情的事情只有當事人才會知道。

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