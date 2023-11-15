港霓虹招牌「引入內地城管」被拆光？網民熱議「太可惜」真相係..

11月12日開始，許多抖音、微博帳號發文稱，香港引入「內地城管的管理辦法」將霓虹招牌一夜拆光，事件引發網絡關注。許多內地網民發文稱「不理解為什麼要拆，為何不加固就好？」、「霓虹招牌是香港最值得保存的風景」。



11月14日，香港特區政府屋宇署回覆《南方+》記者表示，該署並沒有針對霓虹燈招牌的大規模執法行動。屋宇署同時表示，港府容許包括霓虹燈招牌在內，規模較小、風險較低的小型招牌，在經過安全檢查、鞏固以及核證後繼續保留使用。但不少內地網民則留言稱，認為港府應該更積極保護這個香港的特色。



網絡上廣傳的多張圖片都並非真實相片而是後製的圖片：

一卡車滿載拆光的霓虹招牌？

11月13日，有內地網友發文稱，香港引入內地城管的管理辦法，將霓虹招牌統統拆掉，並配上多個霓虹招牌被裝車運走的圖片，引發熱議。更引發多家台媒爭相報道轉載。

《南方+》報道，記者查證後發現，網絡廣傳的兩張都是經後期處理的圖片，並非真實照片。其中一張廣傳的圖片顯示，兩輛正在行駛的貨車裝著十多個霓虹招牌。是來自香港攝影師兼平面設計師Tommy Fung通過Photoshop後製創作的作品。

Tommy Fung在Instagram發布了這張圖片，並寫道「係咁話香港夜繽紛但係前晚就拆左美都餐室嘅霓虹燈」，似乎是對香港又消失一個霓虹燈招牌的感慨。

另一張引發關注的配圖中滿是五光十色的霓虹招牌，招牌車流穿梭，網民稱這是「以前的香港」，但事實上這張照片也是後製，香港並沒有這樣的街道。據了解，這張圖片是英國攝影師Keith MacGregor的作品。

網傳圖片其實經過後製。（抖音）

據Keith MacGregor個人網站介紹，這幅作品是將香港各地的多張霓虹招牌照片拼接後製作而成，並加入了九龍尖沙咀彌敦道的照片，並非單個的真實場景。

屋宇署：並無集中清理現存招牌計劃

根據香港特區政府屋宇署資料顯示，小型招牌（含霓虹招牌）只要符合相關安全要求，是可以保留使用的。相關人士透露，有關部門並無集中清理現存招牌的計畫，更不存在「引入內地城管的管理辦法」一說。

《燈火闌珊》由張艾嘉、周漢寧、蔡思韵及任達華主演。（《燈火闌珊》電影海報）

據了解，香港特區政府屋宇署目前採用自2013年執行「招牌檢核計畫」，為消除可能帶來的公眾安全風險，自2014年起對未參加「招牌檢核計畫」的違例招牌發出法定清拆命令，小型招牌（含霓虹招牌）只要符合安全要求便可以保留使用。

相關人士透露，「招牌檢核計畫」一直行之有效，因此有關部門並無集中清理現存招牌的計畫，更不存在「引入內地城管的管理辦法」一說。

值得一提的是，即使後來屋宇署出面闢謠，但許多網民仍認為香港應該大力保護這些霓虹招牌而非放任香港特色風景的消逝。

網民點睇：

香港規管太大的招牌，及維修保養成本太大，賺取的也不足夠堆補，只有放棄。

不會以後跟國內招牌一樣要求吧，沒有特色。

前幾天才剛看了任達華張艾嘉的電影《燈火闌珊》，哭死我了。

門頭越統一的地方，營商環境越差。

