大灣區服務貿易大會開幕　64億元國際「外包大單」現場接洽

12月6日，由廣東省人民政府、香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府共同指導，廣東省商務廳、珠海市人民政府、香港商務及經濟發展局、澳門貿易投資促進局共同主辦的2023粵港澳大灣區服務貿易大會在珠海國際會展中心二期正式開幕。本次大會以「服務數字化策源地 貿易數字化領航區」為主題，是集專業展示、論壇會議、豐富配套、多元體驗於一體的綜合性服務貿易盛會，設置現場展覽、會議論壇與多場配套活動，促進服貿行業資源交流與共融。



採用「綜合展+專題展」模式

本次大會展覽採用「綜合展+專題展」的模式，聚焦粵港澳大灣區全球貿易數字化領航區發展成果，規劃1個粵港澳大灣區服務貿易發展綜合展、1個珠澳好貨直播電商展，以及科技消費服務展區、創新數字製造展區、生物科技及大健康展區3個專題展區，超過600家企業參展參會。其中，京東物流、360安全雲、亞馬遜、優必選、華發集團、廣發證券、萬寶盛華等優質企業，番禺區國家文化出口基地、廣州天河中央商務區國家數字服務出口基地等國家級服務出口基地參展，現場展示粵港澳大灣區在數字貿易、人工智能、跨境電商、數智消費等多個領域的發展特色，全方位多層次展現大灣區服務貿易發展成果。

此外，香港、澳門、橫琴、珠海、深圳、東莞、惠州、中山等城市展團，現場展示各個城市服務貿易產業發展亮點。13家直播電商企業同步亮相珠澳好貨直播電商展，在展區進行形式多樣的直播帶貨。

「一會三地」港澳聯動促發展

本次大會的會議論壇環節，設置1個主論壇和6個專業分論壇，創新採用「一會三地」的方式舉辦。其中，在珠海舉辦服務外包、海關特殊監管區貿易形態、數字內容出海3個主題分論壇，在澳門舉辦會展旅遊分論壇，在香港舉辦金融高質量發展分論壇，在橫琴粵澳深度合作區舉辦醫療及中醫藥分論壇。

在澳門分會場，「粵港澳大灣區會展旅遊經濟分論壇」將重點聚焦新時期中國會展市場展望、會展+文旅的潛力與路徑、如何打造王牌MICE之城等話題。在香港分會場，「粵港澳大灣區金融高質量發展分論壇」則圍繞金融創新引領高水平對外開放，如何應對跨境金融數字化轉型面對的挑戰等話題展開交流。

大會現場。（羊城晚報）

活動期間，廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年、國家服務貿易創新發展引導基金總經理劉平、浪潮集團副總裁徐宏偉、軟通動力集團執行副總裁兼首席數字官彭強等嘉賓出席本次大會並發表精彩演講，探討金融服務、會展商貿、中醫藥服務等領域的熱點問題及發展路徑，為推動粵港澳大灣區服務貿易創新發展貢獻新智慧。

「外包大單」現場接洽

為更好地促進實實在在的成交效果，大會特別邀請來自美、英、法、德等24個國家和地區的境外專業採購商組團到場採購，名單中不乏IBM、infosys、ebay等全球知名企業，總發包金額約8.78億美元（約合人民幣64億元），項目涵蓋IT、電信、醫療健康服務、數字貿易服務、跨境電商服務、金融服務等。現場，境外採購商與參會企業進行現場洽談、交流、簽約，進一步深化合作成果。

大會設置粵港澳大灣區服務貿易規則銜接閉門會議、粵港澳服務貿易大講堂、B2B商業洽談會、企業路演會、城市/園區推介、經貿考察等配套活動，為參會客商安排產業考察等活動，為大灣區各城市和企業提供更多的貿易洽談和產業招商機會。

「一會三地」港澳聯動促發展。（示意圖）

在開幕當天舉行的粵港澳大灣區服務貿易規則銜接閉門會議中，商務部、廣東省、香港、澳門的相關單位人員與學界專家相繼上台，圍繞「港澳科研人才跨境便利化」這一主題進行經驗分享與互動交流，並提出了多個具有可行性建議，為粵港澳大灣區加速規則銜接、實現市場一體化發展貢獻「灣區經驗」。

本次大會還專門邀請到「服務貿易創新發展引導基金」負責團隊，攜手君聯資本、招商資本、堅果資本等在內的國內服務貿易領域投資基金100多人參會，同期舉行「服貿子基金管理人政策宣講」活動，在大會現場考察參會企業與潛力項目。該引導基金作為我國對外經貿領域的第一只國家級政府投資基金，專註於服務貿易領域的國家級政府投資。