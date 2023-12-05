深圳食博會｜大灣區美食吸引市民打卡　科技賦能推動現代農業升級

12月1日至3日，以「美味優品 圳食未來」為主題的2023全球高端食品及優質農產品（深圳）博覽會（以下簡稱「深圳食博會」）在深圳會展中心（福田）舉行。



深圳食博會由深圳市人民政府、廣東省農業農村廳作為指導單位，深圳市市場監督管理局等單位牽頭組織。



記者3日了解到，作為今年深圳市政府重點推動的五大展會的收官之作，深圳食博會展會面積5.25萬平方米，設置大灣區美食和「圳品」、休閑食品展區、優質農產品展區等十大展區。

同時，舉辦主論壇大灣區（深圳）食品和農產品產業高質量發展大會，大灣區（深圳）科技助力農業未來產業論壇等4場分論壇，2023CEEC新綠園·第二屆「中東歐杯」咖啡師挑戰賽（深圳賽區）等兩大精彩賽事，以及高頻次的產銷對接活動……吸引了多位深圳市民到場打卡，現場十分火爆。

展會論壇現場簽約。（羊城晚報）

集聚全球高端食品和優質農產品資源

據介紹，本屆深圳食博會堅持市場化、專業化、國際化方向，立足深圳、引領灣區、輻射全國、面向世界，集聚全國乃至全球高端食品和優質農產品資源，進一步暢通食品及農產品產業鏈，搭建引領食品及農產品領域的國際合作交流平台和一站式貿易平台，提升產業吸引力、競爭力、影響力和產業發展能級，打造食品、農產品產業高質量發展新引擎。

深圳食博會參展企業覆蓋全國31個省（自治區、直轄市）。記者現場巡館看到，此次參展產品既有來自重慶的糧油、肉蛋奶、果蔬茶、休閑食品、預製菜、火鍋食材、藥食同源等具有「重慶辨識度」的七大食品及農產品加工產業，也有江西的臍橙、茶油、大米，山東的糧油、瓜果、蔬菜，還有海南的文昌雞等，邀請深圳市民共赴美食盛宴。同時，大灣區美食和「圳品」展區，集結眾多「圳品」高品質產品，充分展示深圳高質量城市品牌的「圳品」風采。

值得一提的是，深圳食博會充分聯動國際和港澳資源。境外展商來自33個國家和地區，充分彰顯國際化特色。

展會現場。（羊城晚報）

周五至周末三天，絡繹不絕的深圳市民現場品味到來自法國、德國的葡萄酒，來自意大利、澳大利亞的咖啡，還有西班牙、希臘的橄欖油，以及尼泊爾的茶葉等。全球好物薈萃，為國外產品「引進來」提供橋梁，為中國產品「走出去」創造機遇。

促進各地區和企業做好供需對接

助力鄉村振興，本屆深圳食博會還邀請到重慶、安徽、吉林、廣西、江西、湖南和山東臨沂、廣東汕尾等多地政府部門，組織轄區的企業組團參展，以政府部門或單位名義率隊參展的展團，組團企業共計798家，為大家帶來大量的鄉村振興特色產品。

深圳食博會還舉辦了百場產銷對接活動，邀請一批頭部採購商企業參加展會。此外，通過專業採購商閉門會、專題採購見面會、產區政府及重點企業推介會等多種形式，開展多行業、多角度的產銷對接精準採購洽談，助推各地區和企業做好供需對接。

深圳食博會海報。（官方資料圖）

本屆深圳食博會上舉辦的大灣區（深圳）科技助力農業未來產業論壇上，重慶市農業農村委員會，湖南省駐深圳辦事處、湖南省農業農村廳，贛州市人民政府，臨沂市農業農村局，溫氏食品集團股份有限公司等，分別與深圳市市場監督管理局簽署戰略合作協議，圍繞食品及農產品加工業高質量發展、推動湘品入「圳」、共建深圳國際食品谷贛州產業園、「產自臨沂+圳品」市場開拓和生豬戰略等，深化資源互補，共享發展成果，推進食品與農產品產業高質量發展。

同日舉辦的重慶產銷對接大會上，重慶市農業農村委員會與深圳市市場監督管理局簽署戰略合作框架協議，雙方將圍繞產業基地共建，銷售渠道拓展和產業品牌打造等，攜手推進現代農業和食品產業協調發展、協同發展、共同發展。

科技賦能推動現代農業提檔升級

值得關注的是，「科技之都」的深圳在食博會上也註重發揮農業科技創新引領作用，現代農業展區展示貫穿現代農業產前、產中、產後的全鏈條整合服務方案。記者現場看到，展區現場設立的現代農業科普打卡點，以智慧化、沉浸式體驗，讓觀眾親身感受智慧農業的應用與實物體驗。

展會現場。（羊城晚報）

其中，深圳的華大基因、中農海稻等「超級作物」，充分展示了深圳在農業科技創新領域的最新成果。華大與華中農業大學用時13年精心培育出的多寶茄樹，是顛覆傳統蔬菜生產模式的超級物種。

它以野生茄科植物為基礎培育出多年生木本砧木，再用新一代嫁接技術將多種一年生草本茄科作物，如茄子、西紅柿、枸杞、人參果等，同時嫁接在一棵樹上，實現一樹多品、常年掛果的奇跡。

多年生稻則將水稻化一年生為多年生，種植1次，可連續收獲2到4年，讓水稻耕作更加新型、高效、輕簡，也是可商業化多年生糧食作物中的全球唯一。海水稻利用國際前沿生物科技，依托鹽堿地綜合利用技術，將耐鹽堿稻和功能稻等系列新品種在鹽堿地種植出來的。

深圳市市場監督管理局表示，深圳作為改革開放前沿陣地和粵港澳大灣區中心城市，將深入推進「圳品」工程，聚焦「農業科技創新先行示範區」「深圳國際食品谷」等重點建設任務，著力將「大農業、大食物」培育發展成為全市經濟建設與高質量發展的基礎性保障產業。