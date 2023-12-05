粵港澳大灣區水下考古國際合作中心揭牌　創新推進水下考古發掘

大灣區水下考古國際合作中心日前在廣州海洋地質調查局南沙科研基地正式揭牌。



廣東是嶺南文化的重要傳承地，擁有非常豐富的水下文化遺產資源，是中國水下考古的重要陣地，成功實施了「南海Ⅰ號」「南澳Ⅰ號」等多項全國水下考古重大項目，率先公布2處省級水下文物保護區，在整體打撈、水下發掘保護、水下科技考古等方面走在全國前列。近年來，在國家文物局的指導下，廣東省先後出台《關於進一步加強文物保護與考古工作的意見》《廣東省「十四五」文物保護和科技創新實施方案》等系列政策文件；《南海Ⅰ號沈船總體保護方案和2023—2025年實施方案》獲批實施，今年全面完成「南海Ⅰ號」沈船考古發掘、南澳Ⅱ號沈船考古調查等工作；廣東省水下文化遺產保護中心建設取得突破性進展，預計2024年正式投入使用。

記者了解到，大灣區水下考古國際合作中心將在國家文物局的指導下，與國家文物局考古研究中心加強協作，與大灣區各有關科研機構、高等院校、文博單位聯動互通，創新推進水下考古發掘、考古科學關鍵技術研發、考古技術裝備提升、出水文物保護修復、考古成果轉化、人才隊伍建設、國際合作交流等項目。

近期，該中心將配合全國第四次文物普查開展全省水下考古調查，構建大灣區水下考古文化遺產地理信息管理系統。