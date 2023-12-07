為成全女兒讀美國名校　單親母傾家蕩產｢求抖內｣遭網諷｢臉皮真厚｣

湖南一名二婚二離的女子因對女兒心生愧疚，執意讓女兒出國讀美國名校。為了繳高額學費搞得傾家蕩產仍不放棄，轉而向大眾募款。這套操作被眾多網民嘲諷，直呼做人應該要現實一點，因為好心人的錢也不是大風刮來的。



內媒網易報道，這位來自湖南婁底的母親鄭曼文和第一任丈夫育有一名女兒，兩人離婚後由她獲得監護權。後來遇到第二任丈夫後便改嫁。由於她把年幼的女兒留給自己的父母照顧，始終對女兒心懷愧疚，因此當女兒幾年前提出想去國外念高中的想法，她便決定要滿足女兒。

鄭曼文自述，其第二任丈夫是名商人，在中越邊境做貿易，家境富裕。他同意讓沒有血緣關係的繼女一起同住，照顧其衣食住行。但當鄭曼文提出想讓女兒出國讀書一事，他認為花費太大而拒絕，兩人最後為了此事鬧得離婚收場。

離婚後的鄭曼文分到50萬元現金（人民幣，下同）、兩套房子和一輛名車。但這些年為了供女兒讀書，鄭曼文賣房、賣車和賣包後還是負債。

鄭曼文向媒體供稱，女兒在國外讀高中三年，已花費110萬元，然而女兒今年以SAT1470分的優異成績入選美國加州大學的聖地哥分校化學系。那是全球排名前20的頂尖大學，讓她覺得不可放棄機會。

但是女兒就讀名校四年需要200萬的學費，讓她一籌莫展，硬著頭皮回去找女兒的親生父親幫忙，也只湊到16。無計可施之下，鄭曼文選擇向大眾募款。

於是鄭曼文聯繫了電視台，懇求大眾捐款，並留下了自己的銀行卡號，但此舉引起的卻是群嘲，根本沒有人捐款。網民對她的做法幾不認同，認為她沒有面對現實，也認為是她本身心高氣傲，騎虎難下，甚有抨擊「臉皮真厚」，揶揄「我想換一輛勞斯萊斯，有人捐款嗎？」等留言，稱道「好心人也不是傻子，好心人的錢也不是大風刮來的」。