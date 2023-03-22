25歲女「賣身救父」：誰給$45萬就嫁誰！獲捐款救助　瘋傳現況是…

河南竟有女子為救父親，自願「賣身救父」！該女子於2020年為籌措40多萬元人民幣（約45萬港元）救病重父親，竟然在網上「徵婚」，指誰能拿出這筆救命錢，她就嫁給誰。起先，女子被誤會是招搖撞騙的拜金女，不過在傳媒報道後，人們開始了解女子的苦況，不少熱心市民紛紛捐款幫忙，令女子不需「賣身」也能救到父親。

此後，事件被多間媒體廣泛報道。直至近日，事件再度被「翻炒」，不少署名文章以她的「近況更新」為標題，更有傳女子已經轉行成為護士，以報答社會。相關文章被網民多次傳載，然而，一直未有正統媒體更進報道，故有網民質疑當中真偽。



河南90後女生馮雙雙於2020年因為無法承擔父親高昂醫療費用，為救父親竟拍片許諾，「誰能幫我救我爸爸，我願意嫁給他」。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，其實事件最早見於2020年5月，事發於河南平頂山市，當時25歲的女生馮雙雙，作為家中長女及經濟支柱，由於無法負擔父親沉重的醫療開支，決定拍攝影片公開「招親」，「誰能幫我救我爸爸，我願意嫁給他」。

1995年7月，出身於普通農村家庭的馮雙雙，與父母、年幼的弟弟妹妹，及80多歲的奶奶住在村裏。她的父親到外地工作，而母親就在家務農及照顧孩子們。馮雙雙知道家中難處，自上小學起，每日放學就趕回家中做家務及幫忙照顧弟妹，減輕父母壓力。沉重的生活壓力亦令她難以應付學業，直至高中時期，成績一直平平。

2013年，馮父因為多年來的高強度工作而患病，需長期服用血壓藥，而剛成年的馮雙雙得知家中經濟狀況轉差，連學費都要向人借，自覺反正無法考取大學學位，決定輟學工作。輟學後她在親戚介紹下做過服裝銷售，後來轉到美容機構工作。由於此前工作經歷，轉行後的馮雙雙憑藉過人銷售技巧，業績突出，漸受公司青睞，工資增至每月5,000多元人民幣（逾5,700港元）。可惜，家庭狀況仍然欠佳，她的奶奶及爸爸需要長期服藥，而弟弟亦從高中輟學，妹妹則還在唸小學4年級，因此她將大部份薪資都寄回家中，漸成了家中經濟支柱。

好景不常，2020年4月，馮父突然病發暈倒，被醫院診斷為嚴重腎病綜合症，「左側基底節區出血、雙側腎動脈狹窄、腎功能不全、高血壓3級，高危組」，需住進鄭州大學第一附屬醫院深切治療部。醫生告知馮雙雙一家，需要先準備20多萬人民幣（逾22萬元）治療費，之後還需要20萬人民幣支架手術費。馮雙雙與母親四處借錢，但處處碰壁，馮雙雙只能邊工作、邊照顧父親，然而40多萬人民幣的醫療費對於他們一家而言如同「天價」。

馮雙雙在社交平台拍片，並放出多張以前拍下的自拍照，表示「誰能幫我救我爸爸，我願意嫁給他」。（網上圖片）

院方為他們在公益平台網籌，但石沉大海，收效甚微。有報道指馮父清醒時得知自己「拖累」了家人，數次想把身上的點滴管拔下，放棄治療。而馮雙雙就表示父親當時每日醫療費高達1、2萬人民幣，靠她每月工資根本無法負擔，於是她決定豁出去，在社交平台拍片，並放出多張以前拍下的自拍照，表示「誰能幫我救我爸爸，我願意嫁給他」。

此影片旋即在網上被廣傳，由於照片中馮雙雙容貌娟好，精神爽利，不少人惡意揣測馮雙雙是「拜金女」，又譏諷她「下了步好棋」，利用病重父親嫁給善心有錢人，更有不少人質疑她「作故仔」。所幸，當地媒體聞風而至，當身上插滿管子的馮父及焦頭爛額地睡在醫院樓道地板的馮雙雙母女出現在鏡頭時，民眾終於相信了這個女生真的打算「賣身救父」，於是紛紛捐贈。

在善心人的幫助下，馮家所需費用很快就籌到，多出來的款項則捐到慈善機構。而馮父手術後漸漸康復，並於同年8月出院，事件終於圓滿地告一段落。

當年不少報道被網民多次傳載，漸漸成了熱搜話題。（網上圖片）

不過數月過去後，開始有網民關心馮雙雙是否「兌現了承諾」，嫁給了幫助她的人，但也有人指出「這是捐款，並非買賣」，也沒有捐款人要求馮雙雙嫁給自己。兩派網民討論令事件再度被推上熱搜，網上開始流傳「馮雙雙近況」，包括有署名文章指她回到了職場，繼續從事美容行業，也有的指她考到了「衛校」，正修讀護理課程；而由2022年年尾至今年3月，關於「27歲的馮雙雙成為了護士」的說法甚囂塵上。

然而，內地主要較大型傳媒於過去2年多並無相關報道，也未有當地傳媒報道更新馮雙雙近況。惟事件近日再度被「翻炒」，甚至有文章繪影繪聲地形容馮雙雙記錄了每位捐款人的資料、馮雙雙成了護士造福人群，故有網民質疑是有人為吸引點擊而製造情節，以便令事件再度瘋傳。

（綜合）