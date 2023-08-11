英國華裔醫生赴南非外遊駕車誤進「示威地帶」　中槍身亡遺下妻兒

英國華裔醫生張家豪（Teoh Kar Hao）與妻兒赴南非外遊期間，8月3日駕車時走錯路，誤駛入民眾正在示威的地帶，不幸遭槍擊身亡，終年40歲。他的友人在網絡發起眾籌，盼幫助死者家人。



據《聯合早報》、AsiaOne等11日報道，張家豪在新加坡出生，少年時期在當地名校萊佛士書院（Raffles Institution）就讀，然後赴英國留學，取得醫學學位及行醫，於英格蘭哈洛市（Harlow）的亞歷山德拉公主醫院（Princess Alexandra Hospital）任職創傷和骨科顧問醫生 。

張家豪的友人在網絡發起籌款（JustGiving）

槍擊事件發生於8月3日下午6時半左右，據警方指，張家豪當時駕車離開南非城市開普敦（Cape Town）的機場，但誤駛進民眾正在示威的地帶，當時有一班的士司機發起抗議，不滿執法部門對待他們的手法，這場示威演變成暴力事件，南非官員指有5人死亡，張家豪是其中之一。

南非警方稱，死者因頭部中槍身亡，他的妻子與尚是幼兒的孩子同樣送醫，警方發言人稱「從機場出發時，他顯然轉錯了路…… 朝向尼揚加區（Nyanga）…… 有一些嫌疑犯走近他的車輛，開槍並殺害了他。」警方目前未作出拘捕行動。

張家豪任職的亞歷山德拉公主醫院表示，張是團隊中備受尊敬的成員，也是在醫院內、地區內、醫學界內許多人的寶貴同事與朋友。