寶寶加固後母乳媽媽退奶5大注意！ 中醫推介一款蔬菜可作冷敷止痛

有關母乳媽媽何時戒除人奶，並沒有一定的限制，只要媽媽及寶寶有這樣的需要便可。一般而言，寶寶6個月至1歲之間是主副食的轉換期，也是媽媽的轉換期。看到這篇文章的你，相當已成為媽媽一段日子了，意味漫長而持續的餵奶生活，即將告一段落。到底如何才能順利退奶而不塞奶呢？關鍵在於循序漸進，以下為大家一一講解退奶的方法和步驟。

（資料授權：王曉新中醫師）



1. 漸進式停止餵奶

媽媽可以先規劃退奶時程，以每2-3天戒一餐奶為原則，首天只需減少直接餵哺或擠奶一次，該餐以奶粉代替；若寶寶已經1歲甚或更大，便可用固體食物替代。

2. 多吃退奶食材

效果最顯著的退奶食材非麥芽莫屬，只要將麥芽100g（生熟麥芽也可），4碗水煎煮30分鐘，隔渣後當開水頻服，每天服用一劑即可。若想退奶效果更佳，可再加入10g山楂、10g神曲，一起煎服。

其他有退奶效果的食材還包括人參、淡豆豉、韭菜、白蘿蔔、大白菜等。另外，記得需要減少補充高熱量、高蛋白質的發奶食物。

3. 減少水分攝取

由於母乳的主要成分為水分，因此減少食物中的含水量及平時的飲水量，皆有幫助。只要把水分的攝取量恢復到哺乳前即可。

4. 穿合身的內衣

退奶期間可選擇穿着較緊身的衣服，除了包裹住胸部，壓抑乳汁的分泌量，讓它沒有多餘的空間脤奶，也能降低寶寶看到媽媽的乳房就想喝奶的慾望。但要注意不要穿戴太緊及有鐵線的胸圍，並勤加更換乳墊，以保持乾爽。

5. 椰菜冷敷乳房

如遇乳房脹痛，可擠出少量乳汁，紓緩乳房不適。但擠奶不應過於頻密，否則反而會刺激乳汁分泌。餵唷後和下一餐之間，可使用室溫或冰過的生椰菜（高麗菜），敷在乳房上，每次約20分鐘或是直至葉子變軟便棄掉。使用前，先用瓶子把椰菜壓平。椰菜中有消炎的酵素，能夠有效紓緩脹痛感，並且降低乳汁分泌。

大部分媽媽經過以上步驟，乳汁分泌都會逐漸減少，如果量少到一定程度，乳房無脤痛硬塊，即可考慮停止餵奶。可是，若退奶一段時間效果仍不理想，可能合併其他因素，建議可以直接由中醫師針對體質開立退奶處方。

在中醫角度，臨床常見原因有：

1. 氣虛失攝

氣虛失攝常見症狀有乳汁量少清稀、乳房無脹痛、面色萎黃、頭暈心悸、倦怠等，治療以益氣固攝為主。

2. 肝經郁熱

肝經郁熱常見症狀有乳汁量少、質濃、乳房脹痛、咽乾口苦、心煩易怒、便秘、小便黃等，治療以疏肝清熱為主。

常見的方劑有免懷散、蔘耆飲、八珍湯、丹梔逍遙散等，如果伴隨着乳房腫脹，局部有發熱或微紅的症狀，可添加蒲公英、金銀花等。

臨床上曾見過已停哺乳1年半仍有溢乳的年輕媽媽，經辨證為氣虛失攝，對症治療1個月後已完全康復。固如母乳媽媽有任何疑問，都應諮詢註冊中醫師的意見。

王曉新中醫師

《本文內容獲王曉新中醫師授權轉載》