母乳媽媽必知8個上奶貼士及3大哺乳禁忌　陪月教多吃這些食物

許多媽媽都希望用母乳餵哺的方式，為孩子提供最好的營養，同時增加親密感。不過，哺乳媽媽最擔心的莫過於奶量不足。各位哺乳媽媽可以參考衞生署和專業陪月珍姐提供的增加奶量貼士，以及3項餵哺禁忌，幫助「上奶」！



8大增加奶量貼士

1. 盡早開始餵哺：媽媽產後應盡早與寶寶有肌膚相親及開始餵哺，好讓寶寶於媽媽「上奶」前便學懂吸吮乳房。

2.回應式餵哺：初生寶寶的胃部細小，會頻密索食。因此媽媽應留意寶寶的早期肚餓信號，並給他餵哺，無須定時定量。

3.夜間餵哺：寶寶索食沒有晝夜之分，父母可以讓寶寶睡在父母床邊的嬰兒床上，方便餵哺。晚上媽媽會有較多造奶荷爾蒙，因此「餵夜奶」有助增加奶量。

4.確保寶寶含吮方法正確：寶寶需要正確含吮母親的乳頭才能吃到足夠的奶，亦能避免媽媽的乳頭損痛。媽媽如有疑問，請主動尋求專業指導。

5.確保母乳有效排出：媽媽於餵哺前可與寶寶作肌膚相親，幫助排出母乳。如寶寶的吸吮能力未如理想，媽媽也可於餵哺後額外擠奶，排出滯留的母乳。

6.適當的鎮痛方法：任何「痛楚」包括傷口和乳房脹痛都會減弱「噴奶反射」，阻礙母乳流通。媽媽可服用止痛藥（常用的撲熱息痛適用於授乳媽媽），或者凍敷乳房、採用舒適的姿勢等，來減輕不適。

7.爭取適當的休息：媽媽可盡量與寶寶同步小睡，並將大部分家務交給家人或傭人打理，以及簡化家務的步驟和減少訪客，以增加休息時間。

*專業陪月珍姐建議奶量不足的媽媽勿忌操勞工作，盡量少用電腦，也要注意身心舒暢。因為媽媽休息不足，身體便難以產奶，壓力越大奶量越少。

8.均衡飲食：哺乳媽媽應保持均衡飲食，以攝取足夠的營養來維持母乳質素，也應多以水和清湯解渴。

*珍姐建議奶量不足的哺乳媽媽宜飲高鈣奶、魚湯、多吃不同顏色的蔬菜，以營補營，也可以多進食含維他命C及B雜的食物，但要注意忌食酸辣、生冷食物。

母乳餵哺能增加親子之間的親密感。（Freepik）

母乳餵哺3大禁忌

1.不要輕易給寶寶餵水和配方奶：給寶寶餵水和配方奶，會填滿他們的肚子，減低吃母乳的意慾，令媽媽奶量減少。

2.不要輕易給寶寶奶嘴和奶瓶：吸啜奶嘴和吸吮乳房的方法不同。如果讓寶寶（尤其是早產嬰兒）吸啜奶嘴或奶瓶，可能會影響他們學習如何正確吸吮乳房。因此若有需要給寶寶奶嘴和奶瓶，可考慮在直接授乳的情況理想後，才使用奶嘴。

3.不要過度擠奶：過度擠奶或使媽媽分泌過多母乳，令乳房腫脹，增加乳管閉塞和發炎的風險。

哺乳媽媽不要輕易讓寶寶使用奶嘴和奶瓶。（Freepik）

其實哺乳媽媽可以簡單記住2大原理。當寶寶開始吃奶，只要他們用有效的方式吸吮而且餐數頻密，當媽媽體內的母乳被吃走了，乳房自然會發出「積存少，需求量大」的信息，那造奶量就會漸漸增加；

相反，如果寶寶吸吮乏效或餐次稀疏，那媽媽的母乳就會積存在乳房內，乳房會發出「積存多 ，供應過剩」的信息，那造奶量自然會漸漸下降。

資料來源：衞生署、專業陪月珍姐