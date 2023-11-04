港人北上必買鮑師傅　竟來自這座中國最窮小縣城？一文睇清發家史

香港人北上消費熱潮不減，鮑師傅糕點如今已成為「北上必買手信」之一，熱門產品肉鬆小貝贏得許多顧客青睞。



而大家可能不知道，鮑師傅其實來自一個毫不起眼的江西小縣城資溪。這座南方山區小城，不產小麥，卻孕育出多個知名網紅糕點品牌，在這背後又有甚麼故事？



港人北上必買 鮑師傅糕點如何起家？

香港與內地通關後，鮑師傅成為港人北上必買糕點，曾一度陷入冷清的深圳鮑師傅分店外，如今經常能見到香港人排隊的蹤影，在網絡上引發熱議。

其實，早在得到港人喜愛的前幾年，鮑師傅已經在內地爆紅過一陣。

2017年2月，鮑師傅在上海的人民廣場，開出當地第一間門店，生意爆棚，還創下排隊7小時的「神話」。小小的門店前，隊伍一直排到地鐵站出口處。

當時的盛況，還衍生出一則流傳甚廣的段子：「我的意中人是個蓋世英雄，有一天他會踩着椰子鞋，排7個小時的隊，左手拿着喜茶，右手拿着鮑師傅，送到我面前。」

在走紅之前，鮑師傅其實有很長時間的積累。2004年，鮑師傅從北京起步，最初只是中國傳媒大學附近一間做中式糕點的小店，多年來經歷一夜走紅、打假維權等，發展到遍布全國。

鮑師傅創辦人鮑才勝最近接受訪問時透露，鮑師傅將會在明年上半年開設第一間香港分店。

鮑師傅的火爆其實並不是個例。內地的新中式糕點自2017年左右開始流行，鮑師傅、瀘溪河、詹記等品牌，都在全國掀起一陣陣風潮。

這些品牌其實師出同源，都來自江西一個只有10多萬人的山區小縣城——資溪。

不過，這裏既不產小麥，又不產麵粉，當地麵包消費量本身也並不高，為甚麼能培育出一系列火遍全國的糕點品牌？

如今鮑師傅在全國有超過100間直營門店。（微博@鮑師傅糕點）

鮑師傅來自「中國麵包之鄉」江西資溪

資溪縣，是江西省撫州市的小縣城，它經濟落後，是當地最窮的縣，卻有「中國麵包之鄉」的稱號。如今，資溪已有近5萬人在全國各地做麵包生意。

資溪這個小縣城只有13萬人口，發展麵包行業後，卻走出了160多戶千萬富翁，20多戶億萬富翁，6成農民純收入來自麵包產業。（網上圖片）

1980年代，來自資溪的兩位軍人在福建服役，因為負責採買糧食、副食品而接觸到麵包生意，退伍之後，選擇離資溪不遠的鐵路樞紐城市江西鷹潭，開起麵包店，結果試水大獲成功。

兩位資溪人自此拉開資溪做麵包生意的序幕，憑親帶親、鄰帶鄰的方式，資溪人在省內以至省外逐漸站穩腳跟，在無數城市的馬路邊、學校旁，開出了一間又一間麵包店。

資溪人已經在全國1千多個城鎮開設了超過1.6萬家烘焙店。（網上圖片）

鮑師傅創始人鮑才勝的父母，也是資溪「烘焙大軍」中的一員。因此，鮑才勝從小就在父母和叔叔的麵包房裏幫工，長大後順理成章從事烘焙行業。他不停在各個城市創業及研發新品，直至成功推出皇牌銷量產品「肉鬆小貝」。

不止鮑師傅，另一個頗有人氣的新式糕點品牌瀘溪河，也同樣與資溪有關。

瀘溪河的門店都是作坊式，人們在櫥窗外就可以邊看師傅們忙碌製作中式糕點，邊感受飄逸的香味，增加排隊購買的意欲。（網上圖片）

瀘溪河創始人黃進，雖然本身不是資溪人，而是鷹潭人，但他曾師從前文提到的資溪退伍軍人張協旺。

黃進15歲開始學習中式糕點的製作，17歲開始創業，最終在 2013年，在南京註冊了品牌「瀘溪河」，並以桃酥成為「出圈」商品。

後來愈來愈多店舖加入新中式糕點市場，大多專注在麻薯、蛋黃酥、泡芙、蛋撻、桃酥等點心的研發及改良，務求打造一款自己的核心單品。

如今新中式糕點市場競爭十分激烈。圖為鮑師傅推出的各款蛋撻。（微博@鮑師傅糕點）

雖然部分糕店品牌目前已經面臨被淘汰，不過一如鮑才勝在一次採訪中說過：「烘培行業有一個怪理論，5年洗一次牌，一成不變的，就會被洗出去。」只要願意創新，總有一定的生存空間。

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