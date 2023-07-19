鮑師傅陷食安問題　消費者食出異物疑似指甲毛髮

兩地通關後，不少港人都會趁周末回內地吃喝玩樂，「鮑師傅」的產品更成為最佳手信，但有消費者反映，近日在「鮑師傅」購買的山楂酥、棗泥軟酥吃出異物，疑似是指甲和毛髮。



消費者投訴稱，其從「鮑師傅」購買的山楂酥吃出疑似指甲的異物。7月17日，涉事的上海市鮑師傅糕點淮海中路店工作人員證實有收到投訴，目前正與消費者核實，但從對方提供的圖片來看，異物是肉鬆而非指甲，「可能是小貝的肉鬆不小心帶進去了」。

工作人員稱，鮑師傅糕點堅持手工製作，所有師傅進入工場前都會全身包裹，「食品中不會出現指甲」。

消費者從「鮑師傅」購買的山楂酥吃出疑似指甲的異物。（影片截圖）

河南鄭州市鮑師傅糕點國貿店，亦被曝出棗泥軟酥內出現帶有毛囊的黑色毛髮。7月17日，涉事門店的店員回應稱，門店已下架該產品，他不清楚具體情況及賠償問題，但一般情況下食物中是不會出現毛髮，「我們都戴了頭套、鞋套、圍裙等，門店的廚房是透明的，消費者可以放心」。

鮑師傅客服人員介紹，鮑師傅的糕點師傅被要求在食品工場內全程包裹，食品製作的全過程也有24小時監控。鮑師傅會安排專員處理回應客戶的投訴，若客戶在購買鮑師傅的食品時發現問題，可以通過售貨門店或客服電話投訴反映。

據介紹，鮑師傅早在2019年就在全國門店推廣「明廚亮灶」工程，市民可透過透明玻璃櫥窗和店外大屏幕監督食品的生產環境和工藝流程。