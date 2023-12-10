逾20隻貓因饑餓自相殘殺？　貓Cafe澄清不獲網民支持：請先做個人

重慶市民伍先生聲稱，其店舖附近一間貓咪Cafe的店主長時間未出現，店內20多隻貓咪因陷入饑餓狀態而自相殘殺，他和其他市民只能透過門縫投喂貓糧。

12月10日，該店所屬街道辦一工作人員稱已核實情況，目前已轉交社區處理。



伍先生聲稱，貓咪Cafe的店主已經10多天未露面，貓糧被吃完後，店內的20多隻貓餓到殘殺同伴，店內散發陣陣惡臭，他和其他市民見狀只能透過門縫投喂貓糧。

伍先生表示，他已向物業管理處反映情況，店主在12月9日將剩餘的貓咪帶走，但整個過程令人感到殘忍。

12月10日，貓咪Cafe店主易先生稱網傳影片是造謠。他解釋，自己開了新的門店，目前還在裝修，部分貓就留在原來的貓咪Cafe，但在新店裝修期間，他有照常餵貓咪糧食和水，每周會請清潔人員到貓咪Cafe打掃2次。

易先生稱，部分市民覺得他沒有喂糧食，於是自行投喂劣質貓糧，導致貓咪腸胃受損，拉出糞便產生惡臭。他又表示，網傳影片對其產生極大損失，將保留追訴影片發布者及網暴者的權利。

該貓咪Cafe所屬街道辦一工作人員稱已核實情況，目前已轉交社區處理此事，「這種事情也十分罕見，要先去了解情況，至於產生很大臭味一事，需要向環保局投訴」。工作人員表示，涉事的貓咪Cafe已經歇業，現場去調查後，發現該店已完成清掃。

網民睇法：

這環境像是有人清潔的樣子嗎

20隻貓一周去兩次，叫人清理，這是他自己說的吧，一周去兩次是什麽概念？不是一只兩隻，是20隻

沒有精力照顧就不要養寵物

老板並不是愛貓，只是把它們當賺錢的工具

貓咖老闆太不負責任了

老闆請先做個人吧

