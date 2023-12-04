商標遭完整復刻　瑞幸狀告｢泰國瑞幸｣侵權敗訴　或與軍方背景有關

據《南方都市報》報道，去年1月，有網民爆料稱，在泰國發現瑞幸咖啡門市，這些門市從裝修、Logo設計、咖啡杯到手提袋等，完全複製了瑞幸的設計，只不過將其Logo中的小鹿圖像左右翻轉了。

在小紅書等社群平台，也有不少網民發出泰國瑞幸咖啡的相關圖片，除加上泰文翻譯及Logo小鹿向右外，幾乎沒有不同。

其後，瑞幸咖啡闢謠在泰國開店，並將「泰國瑞幸」告上法庭。近日，據泰國多家媒體報導，該商標侵權案判決出爐，中國瑞幸最終敗訴收場。



2022年8月，瑞幸咖啡曾發布聲明表示：瑞幸咖啡沒有在泰國開店。在泰國的瑞幸門市是仿冒門市。該店「向左看小鹿」logo和直接使用luckincoffee名稱已造成對瑞幸品牌嚴重傷害，瑞幸相關部門已採用法律手段處理。

據瞭解，採用仿冒瑞幸Logo的咖啡店母公司為泰國皇家50R集團，從事業務包含零售、新能源、旅遊業、房地產、餐飲業等，是一家泰國本土企業，有著泰國皇室和軍方政府的背景。其下屬子公司泰國瑞幸咖啡有限公司擁有的瑞幸品牌商標在泰國商業廳合法註冊，現已在泰發展經營了十幾家瑞幸咖啡店。

根據泰國多家媒體報道，12月1日，泰國智慧財產權和國際貿易中央法庭公告宣布判決了有關審理中國瑞幸咖啡公司控告「泰國皇家集團（50R group)」侵犯商標版權案件的最後審判，判決中國瑞幸咖啡公司敗訴，立刻執行。

泰國搶注符合當地法律 軍方背景或提添不可控因素

有知情人士透露，儘管很多人都知道泰國瑞幸是仿冒門店，但因其搶先在泰國申請商標，符合泰國當地的法律，因此可以正常開店，或許是此次中國瑞幸敗訴的主要原因。

中國食品產業分析師朱丹蓬則表示，瑞幸所狀告的這家公司有皇家跟軍方背景，案件訴訟過程中不排除一些不可控的因素。但從智慧財產權保護的角度來說，此事也為中國企業在海外佈局提供了一些經驗和教訓，甚至是敲響了警鐘，「隨著越來越多中國企業開啟國際化戰略，這一類的案件跟糾紛會進一步增加，這就提醒國內企業要把智慧財產權保護這塊做得更強、更精、更透。」

重啟海外開店計劃 新加坡門店數量將達18家

根據瑞幸三季報，截至第三季末，門市總數已達13273家，預計年底門市規模將達15000家。身為中國首家店數量破萬的連鎖咖啡品牌，瑞幸咖啡近年來頻頻在海外市場發力擴張。

2019年7月，瑞幸咖啡與科威特The Americana Group結盟，計劃進軍中東及印度市場。但因2020年4月，被曝「財務造假」後，同年6月從美國斯達克退市，其國際化戰略亦因此擱置。

去年4月開始，瑞幸再次重啟國際化擴張，但財務公告上寫道，將「審慎開拓海外市場」。本次，瑞幸將印尼、新加坡、泰國等東南亞國家列為潛在市場。今年3月31日，瑞幸咖啡在海外市場第一站——新加坡的2家門市進入試運營階段，據最新財報數據，第三季將在新加坡新增11家門市，目前在新加坡的門市數量達18家。