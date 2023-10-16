傳瑞幸將與Dior聯名　網民抵制｢辱華品牌｣勸慎重　客服：未接通知

內地咖啡品牌「瑞幸」上月與貴州茅台聯名推出「醬香拿鐵」後，又與經典動畫「Tom and Jerry」聯名推出「馬斯卡彭生酪」，2款產品在內地咖啡市場爆火，一杯難求。

近日，網傳瑞幸將與奢侈品牌Dior聯名，內地網民卻不似過去一樣買帳，提醒瑞幸「要慎重」。



微博有KOL發文表示，當消費者還沈浸在「貓和老鼠」中時，瑞幸已經要與國際奢侈品牌Dior聯名，並發出宣傳圖。不過對此，瑞幸官方客服回應稱：「暫未接到相關通知，具體以官方消息為準。」

公開資料顯示，克莉絲汀‧迪奧(Christian Dior)，簡稱迪奧(Dior或CD)，是法國時尚消費品牌，隸屬於LVMH集團。Dior主要經營男女手袋、女裝、男裝、男女鞋履、首飾、香水、化妝品、童裝等高檔消費品，是名副其實的奢侈品牌。

Dior此前因疑似抄襲中國傳統服飾「馬面裙」，以及廣告涉嫌歧視亞裔引發「辱華」爭議。這次在相關話題下有網友再次提及這起事件，並表示「最好是真的沒合作」。

網民睇法：



和迪奧聯名?馬面裙忘記了?



辱華品牌是一點記憶沒有啊



馬面裙啊啊啊！瑞幸你清醒一點，他偷咱們馬面裙



我不同意！！！迪奧可是抄過馬面裙的！！我記一輩子



別玩脫了，選對象要慎重。對方人品很重要



9月4日，貴州茅台與瑞幸咖啡推出的聯名咖啡「醬香拿鐵」上市開賣，首日銷量就突破了542萬杯，單品首日銷售額突破1億元。

10月9日，瑞幸咖啡再推出與經典動畫「貓與老鼠」聯名的產品「馬斯卡彭生酪」，一經推出就銷售火熱。瑞幸抖音直播間線上人數高達一萬多人，新品套餐一上線就被秒光，顯示已售出超過50萬份，一度登上團購帶貨榜第一名。在喝咖啡的同時還能獲得卡通貼紙等贈送周邊，價格低廉還能收穫童年回憶。

品牌聯名成內地咖啡茶飲新趨勢

除了瑞幸以外，內地各種新式茶飲也熱衷出聯名款。其中，在10月3日霸王茶姬與盜《墓筆記》聯名活動上線當天，聯名產品之一「青青糯山」銷量成長超130%。亞運會期間滬上阿姨鮮果茶也藉助體育賽事熱潮，全新上市「多金黃桃」系列飲品，邀請冠軍電競選手一諾擔任「鮮果茶體驗官」，並推出聯名週邊、客製化金牌抽獎、飲品券放送等豐富的行銷活動。

9月14日，「奈雪X范特西」聯名奶茶首日開賣瞬間爆單，首日銷售量高達146萬杯，創造了奈雪新品首日銷量的新紀錄，同時也創下了單日門店銷售新高。

內地茶飲品牌「奈雪」與周杰倫范特西推出聯名奶茶。

內地互聯網服務平台Quest Mobile發表的《2023夏日經濟之現製咖啡與茶飲市場洞察》數據顯示，2023年1月至7月，現製咖啡聯名數量41個，現製茶飲聯名數量62個。在各聯名形式中，品牌聯名類型超半數，成為最高頻次合作形式。