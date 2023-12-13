為商品命名「情趣濃縮」、「後入拿鐵」　上海咖啡店遭罰款3萬

據國家企業信用信息公示系統顯示，上海市黃浦區向陽紅煙酒店近日因銷售違背公序良俗的商品，被上海市黃浦區市場監督管理局罰款3萬元（人民幣．下同）。今年7月，該店以「Doi Coffee」為店名經營時，因其店名及咖啡飲品名稱引發關注，其電子菜單含有「後入拿鐵」、「情趣濃縮」等名稱中，被指違背公序良俗，隨後需要整改。



據早前報道，該咖啡店採用紅色唇印作為標誌，在團購平台上，可見推薦的招牌商品包括「Doi美式」（Doi意為做愛）、「後入拿鐵」以及名為「情趣濃縮」的產品。事件引起熱議，有網民表示，單看店名沒什麼，但是看單品名，會極度不適。另有網民直指：「這是什麼風氣，不知道這樣命名的咖啡都是什麼人在喝。」

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對此，店家回應稱，上述網民未到店買過咖啡，是惡意差評或同行差評，又指上海是包容性很強的城市，只有低俗的人才會想到低俗文化。不過7月28日，黃浦區市場監管局發布情況通報稱，該店涉嫌違反《網絡交易監督管理辦法》第十一條的規定，該局已對其立案調查。

周二（12日），根據公示的行政處罰決定書，經查明，當事人持有《食品經營許可證》，經營項目為自製飲品制售（含乙醇飲料），主體業態為餐飲服務經營者（飲品店），經營面積為9.39平方米，為小型餐飲服務提供者。今年年7月21日起，當事人在上海市黃浦區經營自製飲品，並在餓了麽、大眾點評平台及店內在線點單小程序等網絡渠道以「Doi Coffee」為店名經營，電子菜單含有「後入拿鐵」、「Doi 美式」、「情趣濃縮」等咖啡飲品的名稱中，含有違背公序良俗詞語。

行政處罰決定書公示。（國家企業信用信息公示系統）

至7月27日案發，當事人通過網絡渠道銷售75杯「後入拿鐵」、 91杯「Doi 美式」、4杯「情趣濃縮」，銷售額共計2350.41元。目前，當事人已對上述含有違背公序良俗用語的咖啡飲品名稱等進行了整改。

據顯示，處罰決定日期為11月29日，該店違法類型屬於網絡交易經營者銷售的商品或者提供的服務不符合保障人身、財產安全的要求和環境保護要求，銷售或者提供法律、行政法規禁止交易，損害國家利益和社會公共利益，違背公序良俗的商品或服務的行為。