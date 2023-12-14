拒從就不評優？哈爾濱金融學院傳強迫學生獻血　校方回應

近日，哈爾濱金融學院傳出強迫學生獻血的消息，網傳圖片顯示，疑似輔導員稱如果退縮（不獻血），那麽就不會考慮為學生評優，疑以此威脅。周三（13日），學院回應，指動員班級幹部、積極分子獻血是希望起帶頭作用，沒有強制，強調學生不獻血對評優等方面沒有影響。



據了解， 哈爾濱金融學院已經持續多年開展獻血活動，校方11月6日曾發布《關於開展2023年秋季學期無償獻血工作的通知》，要求各院（系）積極開展無償獻血宣傳活動，普及政策法規和科學知識，培養學生獻血助人的美德。學生參與無償獻血綜合素質測評加5分/次。

然而，網傳微信截圖顯示，一名疑似輔導員在學生群組發布消息，稱每個班必須有5人以上獻血，按班長、團支書、學委、宣委、組委順移，並指這是學校的任務和要求，「沒有可講的條件」。他又發布多條催促獻血的消息，更稱「班委帶頭不交，直接撤掉，一年內評獎評優積極分子均不考慮」、「如果這種事退縮了，那麽評優……任何事都不會考慮」。

事件引起爭議，網民紛紛質疑校方的態度。對此，哈爾濱金融學院一名工作人員周三回應道，學校動員班級幹部、積極分子獻血是希望起到帶頭作用，發揮模範作用，沒有強制。獻血是自願的，學生不獻血對評優等方面也沒有影響。

對於疑似輔導員在學生群中發布的內容，該工作人員則稱，校方仍在了解中。