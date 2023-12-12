外地家長捐錢捐血為子女儲入學積分？　浙江武義：無積分可入私校

家長捐錢捐血孩子才能入讀小學？

近日，有內地網民發文稱，浙江金華武義縣一學校發通知，外地戶籍人員的子女在當地上小學需要積分入校，除居住年限愈久分愈高外，還可通過無償捐血、造血幹細胞採樣、參加志願服務、捐款給慈善機構等方​​式獲取，其中每捐血100ml得2分，最高可透過捐血得30分。

對此，昨日（11日）武義縣行政服務中心回應表示，即使沒有積分亦不會影響子女上學，只是積分越高的家長可以優先選擇理想的學校。



綜合內媒報道，武義縣教育局稱，最近三年新市民的孩子上小學都採取積分入學政策，捐血只是一種積分辦法，家長還可透過見義勇為、辦理營業執照等方式增加積分。

不過該通知，仍遭到網民批評，有質疑是當地變相強制家長捐血捐款；還有網民反問，「難道武義縣實施的不是九年義務教育？」

據悉，浙江武義自今年3月1日起實行上述積分條例。積分標準由省級共性指標和武義縣個性指標兩項構成。其中省級共性指標包括年齡、文化程度、職業技能、繳納社保及居住時間5項。例如年齡越高，分數越低；文化程度越高分數越高等。

武義縣個性指標賦分標註包括，居住狀況、創業狀況、投資納稅、發明創造、公益服務、人才引進及表彰獎勵7項，共200分。其中公益服務中就包括無償捐血、捐贈器官、捐款、參加志願服務等。

11日，武義縣行政服務中心工作人員介紹，無償捐血只是積分政策中公益服務的一小項，家長還可以通過參加其他公益活動獲得積分，除公益服務外，還有納稅、發明創造等多種方式可以獲得積分。

工作人員進一步解釋稱，積分越高的家長在線上報名時就能優先為子女選擇到離家近或理想的學校。即使沒有任何積分也不會影響到子女上學，只是無法優先選擇到理想的學校，可以另外選擇報名該縣的私立學校，或在結束報名有剩餘名額的公立學校。