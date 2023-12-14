京東物流越南營運自營倉　助中國品牌拓展業務

今年是中越建立全面戰略合作夥伴關係15周年，京東物流持續布局越南物流供應鏈。據介紹，京東物流已在越南營運多個自營倉、協同倉，完善的物流基礎設施正持續為中國出海品牌和越南本地企業提供2B、2C的物流履約服務。



在越南自營倉，京東物流已服務包括庫迪咖啡（Cotti Coffee）、泡泡瑪特（Pop Mart）、妝臣、正泰電器等多個中國品牌。新消費品牌瞄準東南亞等海外市場，以庫迪咖啡為例，目前該品牌已經相繼在越南、泰國、馬來西亞、印尼等國開店，僅在越南胡志明市，庫迪咖啡已開設4家門店。

今年，京東物流與庫迪咖啡展開合作，透過自營倉+海外運輸的供應鏈物流服務，不僅為庫迪咖啡提供在越南的原材料、設備等貨物的倉儲服務，更通過便捷的物流運輸網絡，實現貨物從倉庫到門店的高效流轉。

中國的新銳餐飲品牌持續加速布局東南亞，除了庫迪咖啡，京東物流亦幫助中國某知名火鍋連鎖品牌持續拓展東南亞市場，為其在國內生產的火鍋底料、調味料等產品提供倉儲、送店等物流服務。

京東物流越南相關負責人表示，隨着近年來跨境電商在越南的快速發展，線上消費逐漸走強，物流產業在促進經濟發展方面作用愈來愈重要。與此同時，越南物流業在倉儲基礎設施、設備、技術等方面仍有發展空間，京東物流將國內積累的供應鏈物流經驗、技術和能力應用於越南市場，伴隨更多出海品牌及當地企業高質素發展。