今年雙十一遇「冷」賣不動了？　「沒錢、沒意思」成最大兩原因

內地第十五個「雙十一」購物節已結束，2022年疫情期間各家平台便取消銷售額「戰報」公布，今年亦是如此。雖然淘寶天貓、京東、拼多多等平台都發布數據稱，銷售額與成交量等有所增長，但仍無法改變今年是「最冷」雙十一，民眾感嘆「沒錢」，而且活動優惠天天有，已無需在雙十一購買。



據《上觀新聞》報道，百度指數顯示，「雙十一」的熱度是一年不如一年。其搜尋量在2017年達到峰值，此後逐年下降。今年更是達到「冰點」，峰值搜尋量較去年同期下降了60%，離曾經巔峰期的關注度更是差距甚遠。

在話題討論度方面，2019年「雙十一」相關話題在微博熱搜榜上的平均在榜時長一度達到464分鐘，將近8小時，而今年銳減到一半，平均時長不足3小時。並且，最火熱的話題竟是「雙十一是不是賣不動了」，有63%的網友甚至認為「雙十一」已無存在必要，失去了原本的意義。

對於「雙十一」遇冷，通過微博的2800多條評可見，「沒意思」出現457次、「一年都有」103次、「每天有」89次，等有關字眼被反覆提及。這說明面對「雙十一」，消費者心態愈來愈消極，對平台行銷很難再做出衝動消費的行為。

有網民表示，內地購物平台每天都有各種「節日」。據天貓平台2023年的折扣安排可見，幾乎三分之二的日子都被納入各式各樣的購物節。除「雙十一」、「618」外，各式季節換購、節日特銷充斥著日常生活。例如今年3月，天貓平台就幾乎每天都有促銷。

且除遍地開花的折扣，直播帶貨也在一定程度上降低了「雙11」的吸引力。網民表示，「天天看直播，也都有折扣，該買的都買了，和『雙十一』沒什麼區別啊。」

《上觀新聞》報道指，早期「雙十一」之所以有較大討論度，多半是因其稀缺性，而當折扣、促銷日常化後，消費者便不再期待。有網民稱，「錯過了『雙十一』，還有『雙12』，元旦也能買，618也可以買，平日各種『520』，甚至清明節也有活動，不缺這一個購物節。」

另外，花錢信心不足亦成為關鍵因素，「沒錢」的相關評論最多，幾乎有四分之一的內容與此有關。其中一條獲贊數最高的評論便是：「沒錢，不想買，省省還能用。」這條評論獲得了其餘8000餘名網民的認同。

不過，儘管這個「雙十一」看似冷清，郵政快遞、實體商品網路零售額的資料均出現增幅。據《人民網》報道，國家郵政局數據顯示，11月11日當日，全國郵政快遞企業共攬收快遞包裹6.39億件，是平日業務量的1.87倍，同比增長15.76 %。2023年11月1日至11日，全國共攬收快遞包裹52.64億件，年增23.22%，日均業務量是平日業務量的1.4倍。