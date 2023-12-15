恐怖意外！親子拔河比賽用麻繩繞手　浙江媽媽手腕竟被絞斷

來自浙江寧波的小美（化名），日前參加親子拔河比賽時，為更好地發力，便將麻繩繞在右手手腕上，未料雙方發力後，她的手腕被麻繩絞住。她被送至寧波市第二醫院時，腕關節已完全骨折脫位，被診斷為腕部離斷傷。醫院立即為她做手術，成功保住右手。



據介紹，小美抵達醫院後，急診醫生已判斷其血運不佳，經手顯微修復外科醫生會診後，判斷她的腕關節以及遠動靜脈血運可能都已離斷，需要立即行斷腕再植術。

寧波二院手顯微修復外科副主任郭宗慧介紹，小美入院時右手十分腫脹，手腕嚴重變形，被繩勒過的皮膚已壞死，手掌因缺血呈現青紫色。經檢查發現，小美的腕關節受暴力絞壓，兩條動脈血管已斷，並伴有長段血管損傷，靜脈血管出現長段栓塞，手腕關節已完全骨折脫位，有近1厘米寬的環形皮膚被擠壓壞死。

X光片顥示，小美右手手腕嚴重變形。（澎湃新聞）

小美入院時距離受傷已過去3小時，手掌的毛細血管中已形成血栓，耽誤時間愈久，手掌因缺血而壞死的可能性愈大。為了保住小美的手掌，恢復手掌的血液流通，院方立即為她安排手術。

手術中，醫生先用500毫升抗凝藥液為小美疏通手掌血管，再復位腕部斷裂和脫位的骨頭，然後接通8條血管，修復挫傷的神經，縫合斷裂的腕部肌腱，耗時4個多小時為小美「保住」右手，重建右手血運及功能。

醫生為小美做手術「保住」右手。 （澎湃新聞）

目前，小美已過危險期，後續只需拆除手部鋼針，繼續鍛煉手部功能，但其右手的精細運動還是會受到一定影響。

郭宗慧提醒，拔河時不要將繩拴在手腕、手臂、腰等身體部分，「受力的繩子威力不亞於剪刀，絞傷甚至比銳器割傷更嚴重」。手部外傷在日常生活中比較常見，如受傷流血，可用乾淨的毛巾提前簡單包紮止血；骨折後可用硬木板或硬紙板臨時固定，防止進一步損傷；出現手外傷後要及時求診，早診斷早治療。