國家公祭日身貼日本國旗出街同路人嗌交　台州男遭行政拘留

12月13日是南京大屠殺死難者國家公祭日，然而浙江台州椒江區卻有一名男子身貼日本國旗現身籃球場，並與在場民眾發生爭吵。18日晚，台州市公安局椒江分局發布警情通報稱，已對涉事男子作出行政拘留的處罰。



據影片顯示，該29歲吳姓男子現身一處戶外籃球場，背上貼著日本國旗的貼紙，被目擊者撕掉。翌日，他故技重施，觸發民眾報警。

警方通報指，13日（國家公祭日）晚、14日晚，吳男在上衣後背貼了一張日本國旗的手繪紙張，出現在洪家街道一村籃球場，與上前制止的群眾發生爭吵。14日晚，民警接警後到現場對吳某有的行為進行制止，並將其傳喚到案。15日，警方依法對吳某有作出行政拘留處罰。

2023年是南京大屠殺慘案發生86周年，13日是第10個南京大屠殺死難者國家公祭日。上午10時，南京大屠殺死難者國家公祭儀式在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館集會廣場舉行。同時，南京市各地都有開展紀念活動，不少市民自發到中山碼頭遇難同胞紀念碑獻花悼念。截至目前，南京侵華日軍受害者援助協會登記在冊在世的倖存者僅剩38位。

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