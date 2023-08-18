中國數字經濟創新發展大會汕頭開幕　數字技術如何賦能僑鄉文化？

萬眾期待，盛會開啟。為期三天的2023中國數字經濟創新發展大會（以下簡稱「中數大會」）16日起在汕頭拉開帷幕。與首屆大會相比，今年活動規格更高、規模更大，共吸引了18位國內外知名院士、多位知名僑領和3000多名行業翹楚齊聚汕頭，通過多場特色活動共同推動數字經濟文化產業有機融合，滋養中國特色數字文明。



數字文明作為數字技術應用和數字經濟實踐的產物，與其應用的場景和實踐的土壤有著千絲萬縷的聯系。作為二度承辦我國數字經濟發展「頭部」盛會的城市，汕頭將立足自身國際通信基礎設施優勢和獨具特色的僑鄉人文資源稟賦，依托此次盛會，把前沿數字技術應用與濃厚文化底蘊和傳統特色產業有機融合，點燃經濟高質量發展「數字引擎」，助力中國特色數字文明形成。

「聚數聯僑」，雲端家園解鄉愁

直接在屏幕上輸入祖先的名字，系統就能快速查詢到祖先的祖籍地、對應的宗族族譜、家族傳承脈絡的可視化樹狀圖等；點擊族譜，還能查詢祖先的出生年份、人物生平、家庭成員等信息……這是今年6月份汕頭華僑經濟文化合作試驗區（以下簡稱「試驗區」）在「高質量發展調研行」期間向記者展示的「數字族譜」項目應用場景。

廣東移動粵東數據中心。（汕宣供圖）

據悉，作為試驗區「聚數聯僑」的重點項目之一，華僑華人數字族譜項目運用數字技術，將收錄的族譜數據可視化。海外華僑可以通過電子名片，快速查詢自己的族譜脈絡與家族變遷，了解其祖輩的姓名與地址等信息，實現「一鍵尋根」。

除了數字族譜，運用5G技術的「雲」端直播技術也被廣泛使用。點開手機直播，即便遠在千裏之外，也能透過人聲鼎沸的汕頭小公園，感受故鄉的煙火氣。

「我們通過數字技術將潮汕傳統文化、地標建築、文旅名片、潮人潮事等搬到『雲端』，在線搭建『數字虛擬潮汕家園』平台，營造潮汕文化的網絡家園，成為海內外潮人的精神維系。」 汕頭市互聯網協會副會長洪煜說。

相通則共進，通過思維碰撞與交流，一個數字經濟國際合作的黃金平台悄然搭建。近年來，汕頭積極發揮僑鄉優勢，通過「聚數聯僑」的創新探索，在華僑試驗區重點打造數字經濟對外開放服務華僑的國際級平台；構建「AI+5G」應用算法應用推廣和區域數據中心等產業業態，加快建設新一代電子信息產業集群，搶占數字經濟新賽道，全力為全球華僑華人提供數字便利化服務，為僑經濟僑文化插上數字化的「翅膀」。

｢華僑之鄉｣梅州僑鄉村。（僑鄉美景南口鎮政府供圖）

值得關註的是，隨著2021年5月汕頭區域性國際通信業務出入口局成立，汕頭成為國內除上海外另一個同時擁有國際海纜登陸站和國際通信業務出入口局的城市。至此，汕頭面向東盟和亞太地區的通信數據傳輸，不再需要經過廣州迂回「出海」，形成時延最短、帶寬充足、通信可靠性高等優勢，對汕頭發展跨境金融、跨境電商以及國際數據傳輸等有重要意義。

「汕頭國際出入口局開通以來，已經服務了本地的30多家企業。」汕頭聯通國際業務中心總監陳家慶在接受記者采訪時表示，目前汕頭出入口局核心機房已在試驗區深汕數字科創產業園建成並投入使用。

截至2023年7月，試驗區共進駐涉僑企業64家，涉及國際支付、跨境電商、文創設計、在線海外華文教育、醫藥健康等領域，切實將汕頭獨特的僑資源轉化為「實打實」的經濟紅利，以數字科技續寫新時代「僑文章」。

數字加持，傳統文化煥新彩

戴上VR眼鏡，就能身臨其境欣賞潮劇演員搖曳身姿、揮動水袖的驚鴻一舞；點開直播，伴著輕松和緩的潮樂，數千人在「雲端」跟隨「潮陽剪紙」非遺傳承人陳小燕，領略「陰陽相輔」的傳統剪紙工藝魅力；走進潮汕歷史文化博覽中心，館內的全息投影裝置、試穿戴戲服系統、數字虛擬體驗館等為公眾提供沈浸式的體驗「新花樣」……

5G技術日益在日常生活中得到運用。（視覺中國）

近年來，伴隨互聯網、大數據、雲計算、人工智能、區塊鏈等技術的加速創新，汕頭緊緊抓住新一輪科技革命、產業變革給城市發展帶來的機遇，乘勢而上，在積極建設數字經濟新高地的同時，大力推動互聯網與文化產業深度融合，推動潮劇、潮樂、木雕、剪紙等多項潮汕傳統非遺文化跳脫出紙面之外，「活」起來「動」起來，實現創造性轉化、創新性發展。

「我們希望借助技術的力量來擴大傳統文化的傳播範圍，實現更大的影響力。」洪煜告訴記者，除了目前使用的5G+VR數字化技術，後續他們還將與更多的互聯網頭部企業尋求合作，共同探索元宇宙技術在文化可視化領域新的可能，帶給廣大觀眾更加真實的感受體驗，推動非遺文化更加普及化、大眾化，進一步豐富人民群眾的精神文化生活。

除了以數字手段賦能傳統文化拓寬汕頭文化產業賽道外，推動數字文化產業創新發展也是汕頭培育高質量發展新動能的重點。在汕頭市文化創意產業協會執行會長、汕頭市潮汕工業設計研究院院長侯陸勛看來，數字文化產業是以文化創意內容為核心，依托數字技術進行創作、生產、傳播和服務的新興業態和新的經濟增長點。

記者日前在南粵僑創基地汕頭工業設計城走訪時看到，以潮汕文化元素為底色的「紅桃粿」蓮花燈、南洋騎樓風情建築創意積木、潮汕嵌瓷文創系列IP玩具設計、獅頭鵝積木、英歌舞擺件等眾多文創產品在展廳內琳瑯滿目、妙趣橫生。

廣東移動粵東數據中心機房。（汕宣供圖）

「在汕頭市文化創意產業協會的帶動引領下，汕頭的文創產業正日益呈現出蓬勃發展的態勢。我認為，汕頭的文創產業已經完成了從0到1的邁進，而連續兩年舉辦的中數大會將為這個產業帶來很多新的風口，包括人才資源的匯聚和跨行業的資源整合等。」侯陸勛說，汕頭市文化創意產業協會在學、研、產中營造良好的文創開發氛圍，並且提前布局啟動數字文創及文創產品開發前置工作，先後推出了「潮設計」數字創新設計資源交流平台，聯合潮汕歷史文化博覽中心啟動「潮博文創」品牌創建及產品開發。

隨著汕頭文創產業規模逐漸崛起、數字文創產業正在起步，以汕頭市文化創意產業協會會員為代表的汕頭文創從業人員還正在積極籌備謀劃另一個重磅項目「汕頭文博會」，以及第三屆「龍湖杯」全球潮人工業設計大賽。

據侯陸勛透露，「汕頭文博會」將不僅是汕頭優秀文化成果的展示平台，而且要辦成一個可以推介汕頭文化產業、產品、項目、服務、IP的展銷交易平台，借助數字化手段在積極推動汕頭文化「走出去」的同時，吸引創新文化人才、數字文化產業人才回歸或留在本土，助力人才與需求的匹配，努力做好汕頭文化產業的「加法」和「乘法」。「將繼續致力於梳理汕頭優秀的傳統文化和非遺項目，用數字化手段進行賦能，用數字文創講好汕頭故事、潮僑故事，讓優秀的傳統文化煥發新光彩。」侯陸勛說。

數創未來，賦能新型工業化

在鋪天蓋地的海藍色之中，模特身著時尚服飾穿行於浪濤之間，人、景、聲相互交織，「海濱鄒魯」沈澱下來的海洋文化和潮僑文化在各種「黑科技」加持下完整生動地浮現於秀場之中，令在場嘉賓們驚嘆連連。

汕頭小公園。（汕宣供圖）

以上場景是今年3月份第二屆中國·潮汕國際紡織服裝博覽會上的驚艷一幕，也是數字技術為汕頭紡織服裝這一傳統特色產業「披上」科技外衣，助推其提質升級、邁上發展快車道的生動體現。

在「中國玩具禮品之都」汕頭澄海區，玩具創意產業近年來的發展同樣搭乘了數字化的「快車」。其中，汕頭市高德斯精密科技有限公司便是汕頭眾多玩具生產企業中利用數字化轉型驅動玩具產業智能化生產的典型代表之一。

據悉，作為一家集研發、科技、創意和精密製造於一體化的專精特新企業，高德斯依托應用物聯網、雲計算和智能控製等數字化技術，完成了傳統產業生產設備和製造流程改造，建立起「無人車間」和「無人工廠」，提高車間數字化、網絡化和智能化水平，使傳統產業從單機製造向互聯網、連續化生產轉型，全面提升傳統產業生產效率。

「我們現已建成了精密模具製造車間，自主研發製造積木模具3000多套，積木通用標準件年產量超百億顆粒，與國內外多家上市公司及知名積木品牌達成戰略合作。」公司黨支部書記陳藝生告訴記者，作為玩具產業協會常務副會長單位，高德斯將聚焦提質降本，致力於推動整個汕頭玩具產業的提質升級與集群提檔。

「中國玩具禮品之都」汕頭澄海區。（資料圖片）

數字科技在推動傳統玩具產業轉型的同時，也與當地優秀傳統文化相碰撞，與其衍生的動漫產業相結合，點燃了與眾不同的火花。如今，工夫茶、牛肉丸、粿品、潮陽剪紙等眾多汕頭非遺出現在動畫片《超級飛俠》中，具有地方特色的非遺文化第一次嘗試與「超級飛俠」IP融合，讓觀眾尤其是青少年朋友在欣賞動漫作品時，體驗汕頭深厚的文化底蘊。

除了紡織服裝和玩具創意兩大特色產業外，數字技術的紅利也正在被汕頭應用到更多的場景，助推傳統產業融「數」躍上新高度：在汕頭華僑試驗區華旭科技有限公司，「數字身份證」的管理模式被成功應用到建築材料領域，傳統物料在「指尖」上智能調配正成為現實；在廣東航宇衛星科技有限公司，數字技術在醫療系統的應用將深刻地改變傳統的醫患看病模式，患者通過數字化平台與醫生溝通，醫生則可通過數字系統獲取病人相關數據並進行分析；在中外合辦的高校廣東以色列理工學院中，「5G智慧高校」的藍圖也正在加快實現，將全力打造國際高水平的人才集聚高地和科研創新重要平台，孵化5G+AICDE等創新產業成果……

「本地企業在傳統產業數字化轉型上的需求是非常迫切的，舉辦中數大會等活動，能帶動全國各地優秀的數字技術服務商和本地企業有一個深度的溝通對接，推動數字技術賦能特色優勢產業。」汕頭市工業和信息化局相關負責人在接受記者采訪時表示，汕頭目前正大力夯實信息技術的底座，加快「新材料、新零件、新終端」三位一體的5G產業體系建設，大力推動數字產業化和產業數字化；加快新型通信基礎設施建設，拓展跨境電商、跨境金融等新產業新業態，加快搶占數字經濟新領域新賽道。

汕頭目前正大力夯實信息技術的底座，大力推動數字產業化和產業數字化。（資料圖片）

文脈鏈接：2023中國數字經濟創新發展大會有哪些看點？

作為部省聯辦的國家級數字經濟大會，本屆大會為期三天，以「聚數聯僑 數創未來——高質量推進新型工業化」為主題，規劃「3+3+N」特色活動模式，聚焦數字產業化、產業數字化、數字化治理三大主線，構建「會、展、賽」三位一體的核心支撐體系，致力於打造國家級數字經濟產業交流合作平台和國際合作重要窗口。

其中，大會的「一會」板塊由開幕式、主論壇、主題論壇構成，圍繞全球及我國數字經濟發展態勢與挑戰、關鍵核心技術突破與應用、數字技術賦能傳統產業轉型升級、數字經濟國際合作發展路徑等展開研討，立足構建基礎支撐、激發創新動能、踐行重要實踐、探索發展路徑四個方面，為推動數字經濟高質量發展獻計獻策。

國家級數字大會二度落戶汕頭。（汕宣供圖）

「一展」即數字經濟創新發展專題展。聚焦傳統行業數字化轉型成果、數字技術與產業融合發展及數字應用成果、數字經濟領域關鍵要素應用場景等內容，規劃綜合展區、企業展區及特色展區，分別展示我國、廣東省、汕頭市數字經濟發展、數字技術應用及特色傳統產業數字化轉型的特色模式、創新成果與典型案例。

「一賽」即2023中國數字技術創新應用大賽。大賽設數據治理創新應用、數字教育創新應用、數字健康創新應用三大賽道，以推動數字技術在重點領域創新應用為目標，助推數字技術和實體經濟深度融合。

本屆大會還將重磅發布《中國數字經濟發展指數報告（2023）》等多個數字經濟領域最新研究成果。