2023廣州國際創新節開幕　「獨角獸」「隱形冠軍」榜單發布

12月18日，2023廣州國際創新節在廣州圖書館正式開幕。本屆創新節由廣州市天河區人民政府、廣州市委外事工作委員會辦公室、廣州市科學技術局、廣州市工業和信息化局、共青團廣州市委員會聯合主辦，以「開放融合 數智領航」為主題，市、區政府搭台，知名院士、國內外專家學者、頭部科技企業代表、投融資人士等齊聚一堂，圍繞數字經濟領域產學研用協同創新和創新技術成果轉化應用專題展開廣泛交流。



當天，《2023年廣州市獨角獸企業榜單》《2023年廣州市隱形冠軍企業榜單》《2023年廣州標桿孵化器榜單》也正式發布。

數智化引領企業發展 「獨角獸」「隱形冠軍」榜單發布

當前，新一代技術革命、產業革命正加速演進，大數據、雲計算、人工智能、大模型等前沿數字技術正深入賦能千行百業，為企業發展提供源頭活水，為企業創新註入強大動能。在本屆創新節開幕式特設創新成果發布環節，《2023年廣州市獨角獸企業榜單》《2023年廣州市隱形冠軍企業榜單》《2023年廣州標桿孵化器榜單》正式發布。

記者了解到，上榜企業覆蓋諸多產業，尤其是生物醫藥、電子信息、節能環保與新材料、高端裝備製造等戰略性新興產業，數智化特征鮮明，例如全球新能源汽車頭部企業廣汽埃安、擁有世界一流自動駕駛技術的小馬智行與文遠知行、引領全球基因遞送行業的創新企業雲舟生物、從事高端數控家具裝備及自動化成套生產線研發的弘亞數控、全面進入量產12英寸芯片的製造企業粵芯半導體等創新企業赫然在列。這些上榜企業是廣州的明星企業，在全國乃至全球市場中占有重要地位。

「榜單的發布是對廣州科技創新水平的一次摸查，也向全球展現了廣州創新企業的科技實力，能夠吸引全球國際投資者的目光，促使產業資本與實體經濟進行有效的靶向鏈接，意義十分重大。」廣州市隱形冠軍系列企業入庫遴選工作專班負責人龔元指出，其中天河區企業的表現十分突出，「天河區科技創新實力強，創新主體數量多，眾多科技創新平台集聚在五山一帶，能夠為隱形冠軍企業提供成長的沃土。」

2023廣州國際創新節開幕。（羊城晚報）

天河區代表企業廣州辰創科技發展有限公司是《2023年廣州市隱形冠軍企業榜單》上榜企業之一，其深耕微波毫米波探測技術、數據融合分析技術，核心業務覆蓋航空航天、公共安全、國防軍工、衛星互聯網等國家重點行業的各類應用場景。「依托天河區優越的營商環境，我們實現從初創到IPO的迅速成長，接下來我們將繼續加大科技研發投入，在科技成果轉化方面作出更大貢獻。」廣州辰創科技發展有限公司公共關系中心總監王贇說。

作為天河區工業軟件企業代表，機智雲物聯網科技有限公司也參與了此次廣州國際創新節。該公司合夥人兼副總裁邢雁介紹，公司主要服務廣州隱形冠軍企業和準上市企業，為其提供數字化轉型的軟硬件解決方案。「天河區對我們的支持力度非常大，不論是產學研合作，還是上下遊產業鏈的打通，政府都提供了很大幫助。」她說。

推動科技成果轉化 院士重磅項目落子天河

科技成果轉化是實現「從1到無窮大」的關鍵一躍，只有高質量的科技成果轉化，才能推動創新靈感落地生根，才能為實現高水平科技自立自強積蓄動能，為實現中國式現代化目標保駕護航，為搶占國際科技競爭製高點提供先機。

據悉，本屆創新節開幕式特設創新成果落地環節，舉行「灣區新藥研究院」項目落地天河簽約儀式、中國工業互聯網研究院與天河區人民政府簽約儀式、國家工業信息安全發展研究中心華南分中心落地廣州市簽約儀式，這些重大項目落地將進一步釋放創新活力，激發創新動力，推動高質量的科技成果轉化。

其中，「灣區新藥研究院（天河）」項目由中國科學院院士馬大為主持。一方面，研究院將依托廣州豐富的生物醫藥資源，在研發、轉化、產業化上取得新突破；另一方面，研究院的落地，將輻射帶動科研、臨床應用等關鍵環節，助推廣州生物醫藥產業更上一層樓。

2023廣州國際創新節開幕。（羊城晚報）

對天河區而言，該項目有利於引進和培育一批具有國際一流水平、一流人才和一流產品的藥物研發企業，同時與中山大學腫瘤醫學科學中心（天河院區）等重大醫療項目聯動，整合資源要素，在抗腫瘤藥物研發、創新與應用各環節開展合作，努力推進產學研用一體化協同發展與健康管理服務延伸，共同建設輻射粵港澳大灣區乃至全國的具有產業聚集效應的腫瘤防治技術創新和孵化平台。

此外，創新成果落地環節還舉行天河區人民政府與中國工業互聯網研究院《關於共建中國工業互聯網研究院廣東省分院暨國家工業互聯網大數據中心廣東省分中心的合作協議》的簽約儀式。廣東分院分中心將打造立足天河、服務廣東、輻射大灣區的工業互聯網創新發展樞紐、平台和高地，支撐製造業數字化轉型升級。

天河創新賦能產業發布 強化科技創新策源能力

為持續推動創新鏈賦能產業鏈，加快形成新質生產力，充分激發「改革、開放、創新」三大動力活力，推動廣州繼續在高質量發展方面發揮領頭羊和火車頭作用，本屆創新節進行天河創新賦能產業發布，包括「環五山」創新策源區、天英匯2.0和「2112工園」。

天河區科技工業和信息化局局長宋愛平介紹，「環五山」創新策源區將以天河基地為樞紐，推出打造成果轉化平台、深化揭榜掛帥機製、營造創新氛圍、激發創新原生動力、支持創新聯合體、強化科技金融支持六大舉措，推動高水平創新、高成長產業與高品質生活結合，實現「創+產+城」聯動一體化發展。現已形成廣東技術師範大學「一園一院雙中心N基地」的新時代大灣區創新型人才培養新範式典型案例。

天英匯2.0將在天英匯1.0的基礎上，奮力打造「新質生產力」的產業創新服務平台，著力構建「1+5」品牌矩陣，打造從篩選、培育到落地轉化的產業創新服務閉環。

本屆創新節依托廣州圖書館等地舉行創新成果對接交流展覽展示。（羊城晚報）

天河首個區級現代都市工業園——2112工園將全力推動新型工業化在天河落地生根、開花結果，承載能源供應、智能製造、都市消費工業、生命健康四大硬核產業12條產業鏈，推動現代都市工業發展邁上新台階。上述三個項目的發布，緊緊圍繞加快形成新質生產力，以科技創新引領現代化產業體系建設，構建創新鏈產業鏈深度融合創新典範。

據悉，作為廣州第一經濟大區、創新強區、城市客廳，天河區科技創新綜合實力位居全市首位。在基礎研究方面，天河擁有26所高等院校、全省50%的「雙一流」高校，54家科研機構、10個國家重點實驗室、4個粵港澳聯合實驗室，成立全省首個區域類創新聯合體——環五山協同創新聯合體，開創協同創新新路徑，自主核心技術攻關水平保持全市第一；

在成果轉化方面，天河高標準打造全省首個科技成果轉化基地——廣州（國際）科技成果轉化天河基地，年度發明專利授權量、有效發明專利總量、有效商標註冊量穩居全市前列；

本屆創新節依托廣州圖書館等地舉行創新成果對接交流展覽展示。（羊城晚報）

在創新鏈產業鏈融合方面，天河推動落實省、市「鏈長製」工作，打造高端專業服務業、現代種業等10條高端高質量現代產業鏈，匯聚超14萬家科技類企業、占全市超三成，上市公司45家，國家科技型中小企業超4000家、高新技術企業超2000家，培育網易、小鵬、酷狗、佳都、億航、極飛等一批行業領軍型科創企業，形成規模化產業鏈群梯隊；

在服務效能方面，天河聚集全市超三分之二的院士人才，尖端科技人才集群成勢，科研人才儲備居全省之首，以「最強大腦」支撐廣深港澳科技創新走廊建設；

在要素供給方面，天河著力營造「雨林式」創新生態，創新建立「信用+金融+創新」企業融資服務體系，推出全國首個區級專屬金融服務方案「天河創新貸」等優質金融產品。擁有孵化器和眾創空間254家，其中國家級孵化載體40家，連續五年省級以上創新載體數量全市第一，孵化育成體系領先優勢明顯。