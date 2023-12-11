以｢僑｣為橋融聚創新　僑交會香港展開幕　展示｢灣區智造｣最新成果

12月8日，由廣東省貿促會、深圳市歸國華僑聯合會、香港潮屬社團總會、深圳市僑商智庫研究院、深圳市僑交會投資管理有限公司主辦的粵港澳大灣區創新發展峰會暨僑交會2023（香港）智能科技展（簡稱「僑交會香港展」）在香港會議展覽中心開幕。



本屆僑交會香港展以「融聚創新，共鑄未來」為主題，整合粵港澳三地優勢商業資源，促進大灣區與世界「雙向奔赴」，為大灣區高質量發展注入新動能。廣東省貿促會會長陳小鋒表示，展會活動將藉助香港的資源優勢、區位優勢，以「科技創新+先進製造」為主線，集中展示「灣區智造」的最新成果、最新產品，為灣區企業開展全球貿易搭建新橋樑，共同推動產業鏈和創新鏈的深度融合，共同提升「灣區智造」品牌附加值和影響力，形成參與國際競爭的新優勢新支撐。

本屆僑交會香港展以「融聚創新，共鑄未來」為主題。（羊城晚報）

粵港澳大灣區是中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，土地面積、人口規模、經濟總量、物流能力在全球四大灣區中位居前列，以不到1%的國土面積創造出全國約11%的經濟總量。基於推動香港與珠三角九市在產業資源對接、科技合作及創新發展等方面的共同願望，深圳市僑交會集團分別與香港工業總會珠三角工業協會、香港青年科學家協會在開幕式現場簽約，達成合作共識。

展會現場。（羊城晚報）

據深圳市僑交會集團總裁鄭詠詩介紹，粵港澳三地商協會是對接、整合和配置大灣區產業資源的重要渠道之一。未來，僑交會香港展將聯動更多粵港澳商協會，建立長效溝通機制，充分發揮商會「橋樑」和「紐帶」作用，組織三地企業開展商務考察、項目合作、經貿交流、社會考察等互動活動，締結粵港澳大灣區商協會發展共同體，共同打造區域發展新優勢。

展會現場。（羊城晚報）

本屆僑交會香港展展區結構也體現了大灣區產業結構和出口商品的結構變化。國家級高新技術企業、專精特新「小巨人」、製造業單項冠軍等超百家優質企業參展，充分體現了「灣區製造」正踏上高質量發展之路，並向世界展示「新廣貨」的全新魅力。據了解，六大主題展區覆蓋60餘熱門品類，集中亮相了2000餘款展品。

此外，為了更好助力各國各地區工商界搶抓大灣區發展的市場機遇、投資機遇、增長機遇，主辦方舉辦了第十二屆國際民間交流圓桌會。深港澳科技聯盟顧問、深圳市先行示範區灣區組專家張克科主持交流會，來自粵港澳三地相關部門代表、僑界社團代表、行業協會、投資機構、專家學者和企業家等近100人參會，並圍繞大灣區產業創新高質量發展新機遇這一主題展開深入討論，建言獻策。

本次展會六大主題展區覆蓋60餘熱門品類，集中亮相了2000餘款展品。（羊城晚報）

榮耀終端有限公司香港子公司CEO崔蕾、京東物流港澳地區董事總經理王靈聰、摩米士（MOMAX）創始人鄭冬生、天虹靈智數科運營總監王澤輝、深圳市龍崗區台港澳事務局局長劉德平分別在第十二屆國際民間交流圓桌會上就「企業如何實現跨境協作發展，如何立足灣區佈局海外」等主題進行精彩分享。此外，如何利用香港的特殊地位、政策支持、科研實力和人才輸送、產業合作等話題成為與會嘉賓討論的焦點。