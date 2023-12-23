是個狠人！女子不慎被老鼠咬傷竟反咬老鼠一口　醫生：從未見過

12月21日，江蘇無錫網民發布影片稱有一女子不慎被老鼠咬到手，後反咬了老鼠的頭，在老鼠頭上留下兩個牙印，引發內地網民熱議。



據了解，女子咬了老鼠後覺得自己唇角有傷口，去醫院就醫，醫生表示從未見過這種案例、琢磨了好久要怎麼寫病歷。隨後該女子打了破傷風和狂犬疫苗。女子後來發布抖音稱，老鼠在當晚已經死亡，但不是被咬死的，而是被掐死的，「老鼠頭皮只是輕傷」。



該女子的室友接受內媒採訪詳述事發經過。她指出，當時老鼠從下水道跑進屋內後被室友抓住，老鼠就咬了她一口。而後室友覺得自己被挑釁了，就朝著老鼠的頭咬了一口，留下了兩個牙印。事後室友有去看醫生，醫生也表示從業以來沒見過先例，打了破傷風和狂犬疫苗。

病歷單上則寫道，「患者兩小時前被老鼠咬傷右手，並反咬老鼠，自訴嘴唇有傷口，要求進行破傷風和狂犬病治療。」

女子室友表示，被老鼠咬傷的室友現在無大礙，也已經告誡她以後不要再做出此行為。室友透露，咬了老鼠的女子感到很後悔，「她覺得很丟人。」

當事人後發布抖音表示，老鼠在當晚去世，不是被咬死的，致命傷是脖子，「頭皮只是輕傷」，她更補充說道，「老鼠味沒嘗出來，建議網友也不要輕易嘗試」

事件在內地引發熱議，網民留言道，「震驚程度，徒手抓老鼠10%、被老鼠咬100%、怒咬老鼠頭10000000000%」、「敢咬老鼠的女生很加分」、「朕宣布！這是今年抖音最炸裂的新聞！」亦有網民疑惑，「看著老鼠我都覺得噁心，這麼多細菌病毒、你怎麼下得了口！」、「醫生應該聽到會非常震驚吧！沒見過如此勇猛之人！」