羊肉火鍋外賣疑吃出半截老鼠　更可見鬍鬚和牙齒　官方介入調查

內地食安問題備受關注，周二（12日），網曝江蘇射陽縣一餐廳的羊肉火鍋外賣中，竟吃出疑似半截老鼠。周三（13日），據當地市場監管局消息，相關科室已介入調查。



影片顯示，異物形似半隻老鼠，更可見疑似鬍鬚和牙齒。（影片截圖）

網友爆料指出，在射陽縣一家門店點羊肉外賣時，疑似吃出半截老鼠。影片顯示，外賣盒旁有幾塊吃剩的骨頭，然而當拍片者用筷子一撥，形似半隻老鼠的異物展露眼前，且細心一看，可見疑似鬍鬚和牙齒。

周三上午，針對網傳的情況，射陽縣市場監督管理局辦公室一工作人員回應稱，他們已經關注到此事，相關科室正在介入調查，後續應該會對外發布通報。

今年以來，內地出現多宗食物滲入老鼠的事件，引起熱議，當中最為奪目的是「指鼠為鴨」事件。今年6月，江西工業職業技術學院學生跟食堂工作人員表示自己吃出了老鼠頭，不過工作人員不以為然，堅稱是鴨肉。事後，學院曾發布通報稱，學生本人已確認異物為「鴨脖」並作出澄清；南昌市市場監督管理局工作人員亦稱，經送檢核實，異物確為「鴨脖」。

不過說法遭到大量網民懷疑。同月，官方聯合調查組公布調查結果指，判定異物為老鼠類囓齒動物的頭部。

亦因此，今次疑似「羊肉變鼠肉」的事件，引來大量網民借故諷刺，「鴨脖而已啦」、「這還用疑似嗎？肯定是鴨脖啊」、「這是江西特產鴨脖，這顧客肯定沒吃過」、「中國的食品安全問題不大吧？」、「老鼠最近好忙啊」。