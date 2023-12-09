內地火鍋店「天降幾隻大老鼠」　跌落頭上狂抓頭皮　客人嚇到彈起

大陸浙江義烏有顧客爆料，在一間商場內的火鍋店用餐時，突然有老鼠「從天而降」，抓破客人的頭皮。



但店家事後卻和商場互相踢皮球，不願負責任。

點圖放大瀏覽監視器畫面截圖：

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從商場的監視器畫面可以看到，8日下午1點54分左右，店內還有數桌客人，結果用餐到一半時，突然有幾隻大老鼠「從天而降」，接著開始在店內亂竄。

還有一隻老鼠直接掉到客人頭上，讓他嚇得整個人從座位上跳起。

出事的是在知名商場「吾悅廣場」內一間名為「許府牛」的餐廳，被老鼠砸中的顧客表示，老鼠掉下後抓傷了他的頭皮，當下跟店家表示要去醫院做檢查。

結果店家跟商場互相推諉，最後還請他們自行就醫，相當不負責任。

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目前涉事店家尚未針對此意外作出回應，商場工作人員則回應，8日有收到顧客投訴，火鍋店已經在進行事後溝通處理，商場也會持續追蹤此事。

義烏市相關部門工作人員也回應，已接獲投訴，轄區市場監督管理所會前往事發店鋪走訪調查。

影片曝光後，引來不少人批評「好噁心」、「這真的太誇張」、「旁邊店員也太淡定」，針對責任歸屬，也有熱心網友建議「顧客應找店家負責，店家可以找商場負責」。

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