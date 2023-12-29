珠海、梅州兩地攜手共建　世界先進全智控化設施農業基地動工

在全省「百千萬工程」全面縱深推進之時，中國自主創新的全環境要素智能控制現代設施農業基地正在廣東省梅州市拔地而起。12月27日，由珠海市與梅州市合作，珠海市屬國企華發集團投資建設的梅州市華發現代設施農業示範基地，在梅縣區雁洋鎮對坑村正式動工。



該項目占地324.3畝，總投資約4.6億元，圍繞「農業高質高效、鄉村宜居宜業、農民富裕富足」三大重點，打造集種植溫室、育苗溫室、研學基地等功能於一體的新一代設施農業項目，並在項目實現設備設施技術及智控系統應用的全面國產化，為中國全面推廣現代設施農業打下堅實的技術基礎。

珠海梅州攜手高質高效推進 助力探索農業強國戰略的「廣東方案」

當前，廣東正深入實施「百縣千鎮萬村高質量發展工程」，珠海、梅州推動梅州市與珠海龍頭國企華發集團攜手共建「梅州市華發現代設施農業示範基地」，助力探索中國農業現代化發展新路徑提供「廣東方案」。

梅州市華發現代設施農業示範基地是華南地區規模最大的山地現代設施農業項目。項目規劃2個半封閉玻璃溫室、1個薄膜溫室及附屬設施用房，以種植串收番茄、草莓等高附加值經濟作物為主，探索溫室種植水稻、小麥等主糧，預計年產值可達7000萬元。

項目在今年10月達成合作意向後，梅州市有關部門與華發集團精誠合作、攻堅克難，以「頭號力度」推進項目各項前期工作，共同創造了一周敲定選址、兩周簽約進場、三周土地平整並全面開工的「梅州新速度」。

為全速推進項目落地，梅州市、梅縣區、雁洋鎮各級政府及相關職能部門組建工作專班、一對一精準服務，使得項目僅用時一周完成選址，兩周完成324.3畝土地集約、青苗補償，以及內部高壓線路遷移、房屋征拆、礦區石料清理等全套前期工作，確保華發團隊快速進場。

梅州市華發現代設施農業示範基地效果圖。（羊城晚報）

華發集團組織60多人精銳設計、工程及農業科技團隊，秉承「5+2」「白+黑」的拼搏精神，倒排工期、平行推進，用時三周有針對性完成項目規劃設計方案、農業技術方案、設備選型及山體爆破、四層臺地平整等全套工作，創下梅州工程建設新速度。

華發集團有關負責人介紹，該項目計劃於明年3月份完成主體施工，設施設備同步進場調試，建設周期大幅縮減，最終在6月份建成投產，刷新國內全要素智能化、數字化控制工業溫室開發的建設速度，探索農業強國戰略的「廣東方案」。

五大全智控化系統 打造世界先進的現代設施農業典範

設施農業是採用人工技術手段，改變自然光溫條件，創造適宜動植物生長的可控環境而進行高效生產的一種農業生產方式。梅州項目正是採用世界先進的全控工業溫室技術，配備五大全智控化系統，實現農業全流程、全要素的工業化、數字化、智能化管理，使得產量可達大地種植的30倍以上，產品品質達到國際一流標準。

超高效能智能溫室框架系統：打造國際先進的半封閉智能玻璃溫室，使得土地凈利用率達90%以上，相當於傳統溫室的2倍；高透光率玻璃結合其獨特的波浪式結構，為種植營造穩定室內環境的同時，使得光線能夠均勻地照射進溫室內部，達到節能降耗的效果。

保障全年生產的數字化環境調控系統：採用智能補光、儲能蓄冷節能、加熱降溫、二氧化碳補給等系統，對溫室環境實施全天候監測、調控，突破植物種植的自然條件限制，實現在高溫、高濕、寡照地區全年不間斷的生產。相較傳統農業而言，可實現產值數十倍增的同時更節水節能。

基於大數據的水肥一體基質栽培系統：根據作物特性採用不同類型基質栽培，並基於華發G-Lab大數據模塊精準控制作物的「營養液」供給，使得產品營養更均衡、品質更佳。同時，結合比利時熊蜂授粉、「以蟲治蟲」生物防治等技術，確保果蔬產出安全健康。

「溫光水氣肥」全要素智能控制系統：依托G-Lab大數據模塊，採用物聯網技術通過溫室內遍布的傳感器，實現對「溫光水氣肥」等全要素的實時數據採集、跟蹤、分析及精準調節，有效提升農作物產出及能源利用效率，使得產量可達大地種植的30倍以上，且綜合能耗大大低於行業同等規模項目。

專案區位、功能布局。（羊城晚報）

「播種管收儲」全環節自動化系統：采用自動播種機、運輸機器人、自動分揀包裝流水線、自動屋頂清洗機等智能設備，接入大數據模塊統一調度，實現播、種、管、收、儲全環節自動化控制；配備溯源系統，可對點種、催芽、育苗、管養等全環節進行查詢和追溯。

自主研產先進設施設備及智控系統 為全面推廣現代設施農業打下堅實技術基礎

建設農業強國，利器在於科技。從傳統農業到現代農業，每一次重大變革都離不開科技進步這一關鍵因素。數據顯示，中國設施農業面積占世界80%以上。但國內現代設施農業發展起步較晚，核心技術及設施設備成為制約國內設施農業高質量發展的瓶頸。

為破解這一難題，華發集團充分依托自身在科技創新、實業製造等領域的資源和布局優勢，組建國內規模最大、專業性最高、經驗最豐富的現代農業科技團隊，協同美光原、華冠科技、華冠電容器、華燦光電等控參股高新技術企業，自主研製生產智能溫室框架、數字化環境調節、水肥一體基質栽培、全要素智能控制、全流程自動采收等五大系統及相關設施設備。

據華發集團負責人介紹，本次梅州項目探索形成供給保障強、科技裝備強、經營體系強、產業韌性強、競爭能力強的現代農業發展新模式、新路徑，為中國全面推廣現代設施農業打下堅實的技術基礎。

社會經濟效益雙驅動 示範引領當地農業農村現代化

梅州項目結合當地獨特的農業發展優勢與多山的現實條件，探索在山地利用、主糧創新種植等方面的先行示範，以突出的社會經濟效益，引領當地農業農村現代化走得更深更實。

12月27日，由珠海市與梅州市合作，珠海市屬國企華發集團投資建設的梅州市華發現代設施農業示範基地，在梅縣區雁洋鎮對坑村正式動工。（網絡）

因地制宜、科學規劃，將山地利用率提升近4倍。梅州連綿的山地、丘陵極大限制了農業的發展空間，耕地面積占比僅約6.8%。為拓展梅州農業生產空間，形成良好的示範帶動效應，該項目選取梅縣區雁洋鎮對坑村西北側非農山地，基地內高差達48米，不利種植用地約84%。項目充分利用原有地形地貌，規劃形成四層臺地，使得土地利用率從16%提升至73%。

經濟可持續與主糧安全兼顧，探索主糧種植新方式。項目建成後將以種植串收番茄、小青瓜、甜椒、草莓等成熟品種果蔬作物為主，可實現年產值超7000萬元，可種植用地平均畝產達30萬元/年，有效保障經濟的可持續性。同時，項目內創新設立了水稻、小麥、牧草等主糧試驗區，探索在非基本農田集約化種植主糧，拓寬農業生產空間領域。

國產化、低成本系統及設施設備，為全面推廣設施農業打下堅實基礎。梅州項目采用具有完全知識產權的五大全智控化系統及設施設備，綜合成本遠低於國外進口，具有更高的經濟可行性，對中國全面推廣設施農業起到良好的示範帶動效應。

科技引領農村產業質效提升，促進城鄉協調發展。項目建成後將帶動當地產業結構優化升級，提升產業發展質效，以農業科技現代化帶動農業農村現代化。同時，提供數百個優質就業崗位，拓寬農民增收致富渠道，促進城鄉協調發展、加快實現共同富裕。