3顆爛牙遲未補　24歲男淋雨發燒智力退化成幼童　須切除頭骨保命

勉強保留不健康牙齒，比乾脆剝走更易影響健康！



近日，廣東深圳一名24歲男生小張（化名）就因3顆爛牙險些喪命。

智力減退「100減7都回答不了」 點圖了解更多：

+ 25

日前，小張淋雨後高燒到40攝氏度，被緊急送醫，之後被發現智力退化成幼童，甚至連100減7都算不出來。

據《新聞坊》報導，深圳市人民醫院神經內科副主任醫師古媚稱：「看到他在急診科的抽血化驗結果，炎症指標是爆表的，降鈣素原升高超過3800倍。」

醫生透露：「人表現為反應遲鈍、智力減退，當時問他100減7他都回答不了，就緊急給他做了一個腰椎穿刺。」

醫生檢查發現，小張的腦內已形成腦疝，硬膜下積液擠壓造成腦組織移位，情況十分危急。

【延伸閱讀】不喝酒女子驚悉患巨大肝癌 醫生指愛吃這早餐導致：一級致癌物（點圖放大瀏覽）：

+ 12

深圳市人民醫院神經內科主任郭毅表示：「給他做了開瓣減壓術，開瓣後發現裡面全是膿，而且是多重細菌感染，不止一種細菌，來源主要是牙源性的，牙源性來源只有他身體抵抗力低的時候才會感染。」

為了搶救小張的生命，醫生切除了他的部分頭骨，又經過全力救治，這才讓他轉危為安。

小張說，2年前他出現了3顆爛牙，但他一直沒去補，平時他又喜歡熬夜，後來身體頻繁出現炎症，直至這次淋雨後高燒乏力昏迷。

深圳市人民醫院神經內科主任郭毅表示：「一感冒就會發炎，最開始是鼻竇炎，然後淋雨發燒了3天，來這邊急診就昏迷了，此前有頭暈頭痛乏力等症狀。」郭毅稱，「現在小張基本上清醒過來了，也能夠走路了，各方面反應，智力方面都還比較好」。

【延伸閱讀】湖北女便秘10年「排便大噴血」終去醫院 檢查驚悉病因竟不在腸胃（點圖放大瀏覽）：

+ 10

對此，不少網友嚇瘋表示，沒想到爛牙遲遲不處理的後果這麼嚴重，「有爛牙就要去補」。

醫生直言，吃下食物後，附在牙齒表面的菌斑會將食物和飲料中的游離糖（如蜂蜜、糖漿和果汁等食物中天然存在的糖）轉化為酸，而酸會逐漸破壞牙齒，從而導致齲齒。

因刷牙不乾淨導致牙面殘留大量牙菌斑、持續大量攝入游離糖以及氟化物接觸量不足，隨著時間的推移，牙面破壞慢慢擴大，最終形成齲洞。於是就出現齲齒和牙齒疼痛，嚴重時還會導致牙根發炎或者牙齒脫落。

醫生提醒，無論是兒童、青少年還是成年人，都需要定期進行口腔檢查，若口腔內出現疼痛、出血等不適症狀，要及時就醫。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】