武漢鬧市跨年驚魂夜　民眾放飛氣球觸電爆燃　現場尖叫四起｜有片

12月31日跨年夜，湖北武漢江漢路有市民扎堆放飛氣球，氣球觸達電線瞬間發生爆燃。目擊者稱，燃爆聲響了3次，現場很多女生被嚇哭，事後報案將剩餘氣球收走。武漢花樓水塔街道辦事處的工作人員稱，氣球升空後碰到了變電器，造成了附近短暫停電，目前供電已經恢復，暫無人員傷亡。



現場畫面顯示，武漢跨年夜眾人在江漢路街道上齊聲吶喊新年倒數計時，並放飛無數個氣球迎接新的一年到來。氣球升空後發出刺耳的爆炸聲，現場明火沖天。有拍攝影片的民眾上一秒還在說「好漂亮」，下一秒聽到爆炸後直喊「好害怕」。

有目擊者稱，「剛開始以為是鞭炮聲，後面才發現是氣球爆炸。」目擊者猜測，是商家在氣球裡面充了氫氣，纏上了高壓線，還有變電器，導致多家店鋪突然斷電。現場有民眾被嚇哭，當時現場比較擠，不過好在沒有發生踩踏事故。事後，保安將剩餘氣球收走，警務人員對爆炸事故路段進行了封鎖。

隨後，相關部門趕往現場處置，截止目前暫無人員傷亡。據步行街綜合服務中心工作人員稱，官方並未舉辦跨年活動，氣球是市民自行購買自行放飛。且事故並非發生在步行街上，早在20年前，步行街就經歷兩次改造，所有架空電線都已入地。此次事故發生地點疑似夜市區域。