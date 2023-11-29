雷軍向母校武漢大學捐贈13億　創全國高校單筆個人現金捐贈紀錄

撰文：鄭寧
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武漢大學一百三十週年校慶之際，11月29上午，武漢大學1987級計算機系校友，小米集團創始人、董事長兼首席執行官雷軍向母校捐贈13億元人民幣。該筆捐贈不僅刷新了武漢大學建校以來單筆最大捐贈額，也是內地高校收到的最大一筆校友個人現金捐贈。
雷軍表示，此次捐贈主要聚焦在支持數理化文史哲六大學科基礎研究、支持計算機領域科技創新、支持大學生培養等三個方向。

作為武漢大學標誌性的傑出校友，雷軍的求學創業故事一直為曆代珞珈學子津津樂道。在武大求學期間，雷軍只用兩年時間便修完了大學四年所需的全部學分。畢業後不久，他加入北京金山軟件有限公司並帶領公司一路發展壯大。2010年4月，雷軍創立小米公司，如今小米已成全球前三的智能手機生產商。

雷軍年度演講以「成長」為題

雷軍曾不止一次表示，珞珈山（武漢大學所在地）是夢想開啟的地方，在武漢大學之所學為他之後的創業打下了良好的基礎。為了感恩和回饋母校，畢業僅6年後的1997年，雷軍就開始向母校捐贈，在武漢大學設立「騰飛獎學金」，此後，雷軍先後向母校捐贈設立武漢大學「雷軍獎學金」「雷軍科技樓」「抗擊新冠肺炎基金」等多個項目，總額達1.3億元。2016年10月20日，雷軍捐贈支持武漢大學建設人工智能教學科研大樓，於今年6月20日投入使用。

武漢大學還向雷軍頒發捐贈證書及卓越教育貢獻獎牌。雷軍表示，2003年獲得的「傑出校友」稱號及此次獲得「卓越教育貢獻獎」，既是母校對自己的認可，也是自己人生中最重要的榮譽。

他回憶30多年前在武大求學時，曾因為收到一筆2000元「巨款」的當時最高額度獎學金，所以內心默默發誓，「將來要十倍、百倍、萬倍還回來」；因為在當時武大最好的教學樓——逸夫樓里上課感到特別幸福，所以許願也要向武大捐一棟樓，如今這兩個願望都實現了。「武大指導我走上了科技探索的畢生道路，給了我一生最重要的財富。」雷軍說，多年來，自己始終對母校充滿感激。

雷軍表示，在他和眾多校友心目中武大就是全世界最好的大學，他亦希望校友都可以回饋母校，每一份捐款都是校友對母校的愛，份量都一樣重。這次捐贈13億現金是向母校130年校慶獻禮。他希望，能通過這次捐贈，支持武大在未來創造更輝煌的成績，讓中國出現更多優秀的學者、工程師、科學家和科技創業者。

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