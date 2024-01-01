網紅歐可愛因車禍溺亡　身材嬌小打不開車窗　曾玩笑稱：要睡海裏

《紅星新聞》報道，近日，內地擁有近百萬粉絲的機車女網紅歐可愛，在海南萬寧因車禍溺水身亡，年僅20餘歲。家屬講述事發過程，指當時歐可愛身邊的車窗無法打開，最終發生悲劇。事發前不久，她曾和網民互動開玩笑稱要「睡在海裏」。



「歐可愛」家屬表示，12月29日，她在海南萬寧日月灣和許多機車愛好者聚會，當日5點半左右，有男生載著她和另外一男一女從聚會離開，幾人剛認識不久。車行駛到一處有彎道的高架上轉彎時衝出高架翻到河裡，河水並不深。當時其他3人的車窗是打開的，但靠近歐可愛的車窗關著，沒能打開。其他3人順利逃生，歐可愛不幸溺亡。

目前，歐可愛的多位親友已經趕到海南處理後事，海南萬寧交警稱此事處理不便透露。今日（1日），歐可愛的家屬表示，已安排火化遺體。

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據了解，歐可愛是是布依族人，其帳號簡介處寫著「普通人，做著喜歡的事」。她的帳號發佈影片顯示，她身材嬌小，喜歡機車和旅行，還經常穿各式民族服飾。2023年12月27日，「歐可愛」曬出她的登機牌，並分享她到海南萬寧日月灣遊玩的影片。

曾開玩笑回覆網民「要睡海裏」

悲劇發生後，不少粉絲和朋友表達悼念。而在歐可愛去世前不久，曾回覆網民評論，網民問她晚上睡哪裡，她回覆「睡海裏」，還有網民問她「好久回貴陽」，她回覆「不回了」。家人追憶相關經歷，哀痛之餘表示沒想到會「一語成讖」。

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