網紅仲尼峇里島溺亡　官媒科普離岸流：可把游泳者迅速帶向深水區

中國男網紅「仲尼」（本名黃小灃），在印尼峇里島遇溺身亡，屍體於周三（8日）被救援人員在海面上發現。同樣遇溺的還有其烏克蘭妻子Karina Melnychuk（卡琳娜），但事發不久後就被救起送院。周四（9日），官媒央視專門發文科普提醒，離岸流是海岸邊一股射束似的狹窄而強勁的水流，能迅速將近海游泳者帶進深水區。



據指，離岸流是海岸邊一股射束似的狹窄而強勁的水流，其會以垂直或接近垂直於海岸的方向，向外海流去。由於流速極快，加上表面平靜具有迷惑性，離岸流危險性極大，其無論在野浴場，還是在正規海邊浴場都可能存在。離岸流還可以將海面漂浮物、近海淺水區的游泳者迅速帶向深水區，即使水性非常好，也難逃水流的強大推力。

另一方面，據「快科技」報道，在海邊，大約90%的溺水事件都是因為離岸流。離岸流學名「裂流」，當海浪不斷被海風吹起，匯集在岸邊，最終形成重回海洋的回流，即是離岸流。其最快速度可達每秒3米，長度可達30至100米甚至更長。

值得一提的是，《人民日報》曾經就遇上離岸流總結了4條自救方法，一是不要嘗試逆流遊回岸邊；二是保持鎮定，用最省力的踩水或漂浮，呼叫或揮手尋求救援；三是不慌張、不掙紮，隨波逐流，順著離岸流的水流方向，沿著與沙灘平行的方向遊離；四是脫離離岸流後，再轉向遊回岸邊。

網民點睇：

對海洋要有敬畏之心

水火無情，看似安全和安靜的地方其實潛伏著危機

每年都有因為離岸流出事的，真的很可怕

遠離危險，就要識別危險。最重要的還是看海邊的公告牌

我第一次知道這個詞，還是上次看到類似的新聞消息時了解到的，真的超級震驚，水火無情，看似安全和安靜的地方其實潛伏著危機，在海邊玩一定要注意，也給身邊人多普及一下



+ 1

網紅仲尼擁有500萬粉絲，2016年跟烏克蘭籍、188cm高的知名女Coser卡琳娜結婚。11月7日，仲尼在峇里島遇溺身亡，負責此案的搜救組負責人透露，仲尼當時在危險區域游泳，最後被水流和海浪捲走。

報道指，夫妻兩人都會游泳，但仲尼沒有卡琳娜游得好，意外發生當下卡琳娜想要救仲尼，但她自己也幾乎快不能呼吸。卡琳娜描述當時，仲尼很恐慌，自己很想幫他，「但海浪湧來，將我們分開了」。

令人鼻酸的是，仲尼遇難當日剛好是他的34歲生日，遇難地點則是七年前仲尼和卡琳娜相遇的海灘。