佛山鄉鎮8人「躺平」被公示　後續將有先進部門助改進提升

近日，廣東佛山一個鄉鎮公示8名「躺平休閒人員」，公示時間至本周五（1月5日）結束。據了解，上述人員將有6個月整改期，還會有先進部門幫助改進提升。



廣東佛山一個鄉鎮公示8名「躺平休閒人員」。（網上圖片）

綜合內媒報道，佛山市三水區南山鎮近日發布《2023年度躺平休閒人員擬定名單公示》，當中顯示，「根據《南山鎮躺平休閒人員和末位鞭策人員處理規程》精神，通過談話調研、民主評議、作風效能領導小組審定等工作環節，經鎮黨委研究同意，有8名同志列入南山鎮2023年度躺平休閒人員擬定名單。」

當中指，公示期內，如有不同意見可通過來電、來訪等形式，向鎮作風效能辦反映。反映公示對象的情況和問題，要堅持實事求是的原則，不得借機誹謗和誣告。公示時間為2023年12月29日至2024年1月5日，合共5個工作日。

上述名單引發熱議之際，南山鎮政府回應稱，《公示》內容屬實，是南山鎮「虎軍」行動的一項舉措，主要在南山鎮政府內部公示。這是當地首次評選「躺平者」，如若上榜，將有6個月整改期，還會有先進部門幫助改進提升。

據南山鎮政府微信公眾號文章顯示，2023年7月20日，南山鎮召開幹部大會，提出「四大行動」，包括推動思想大解放行動、推動作風大轉變行動、推動能力大提升行動、推動工作大落實行動。其中，南山鎮提出強化監督管理，舉措中包括制定「躺平」和「休閒」人員名冊，按照「一人一策」原則，分類提出處置意見。

江蘇省濱海縣、西藏自治區日喀則市都曾評選過「躺平者」。（示意圖片/影片截圖）

事實上，這並非內地政府首次公示「躺平」名單，江蘇省濱海縣、西藏自治區日喀則市都曾有過此類舉措。據報道，濱海縣的評選採用群眾推選、單位評議和組織評定相結合的方式。「躺平者」由各單位幹部群眾無記名推選，得票率30%以上的被認定為「躺平者」。此舉還被稱為鼓勵「躺平幹部」要堅定信心，徹底摘掉「躺平者」帽子。

對此，武漢大學特聘教授尚重生認為，「躺平者」可能是一個文學術語，並非政策或法律術語，怎麽定義、如何制定標準，可能並無相關政策或法律支撐。以此作為一項政策來操作的時候，也容易誤打誤傷，「評選『躺平者』的工作應謹慎。」

網民點睇：

「這種在深圳一抓一大把。」

「能力不夠為什麽不解聘。」

「體制內卷起來是好事，支持，但是希望別把好事變成壞事。」

「可能就是家裏有錢，靠關係進入體制，然後不好開除那種。」

「被侮辱與被損害的人，我們隨時可以被羞辱在名單上公示，你不具備躺平的權力，你得起來做牛馬！」

「選出來的不一定是真躺平的，也可能是平時不拉幫結夥，自己做自己事情的，人際交往少，得罪過人，被別人投了狼。」

