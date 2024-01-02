國足負香港重現五一九慘案震撼內地輿論　網民：接下來該輸澳門了

為備戰亞洲盃決賽周，港足於元旦日（1日）與國足在阿聯酋踢國際友誼賽。最終，港足以2：1反勝，國足更有2球員1助教領紅牌、共3人被逐。這也是繼1985年「五一九戰役」後，港隊再於國際A級賽擊敗中國隊。賽果一出隨即震撼內地輿論場，有網民調侃道3張紅牌即為國足「開門紅」，不少人更批評國足「臉都不要了」，甚至稱「接下來該輸澳門了」。



今場賽事閉門舉行、沒有直播。港足在先落後下，由潘沛軒梅開二度，終以2：1反勝踢少兩人的國足。值得一提，今場是國際A級友誼賽，對上一次港足在同組別賽事擊敗中國隊，已是1985年的世界盃外圍賽，即著名的「五一九戰役」。

當年為1986年世界盃亞洲區外圍賽，中國隊在最後一輪只需主場賽和香港，即可晉身下一圈，但港足憑張志德及顧錦輝的入球2：1擊敗國足。中國隊被港隊淘汰出局後，比賽地點北京發生大型球迷騷亂。

事隔近40年再度輸香港後，內地網絡彷彿炸開了鍋，輿論紛紛將今次賽果與春節輸越南一事相提並論。2022年2月1日，當年的春節當天，國足在卡塔爾世界盃外圍賽中1：3客場不敵越南隊，內媒形容這是「春節添堵」，而今次輸香港則是「元旦添堵」、「臉都不要了！」由《北京青年報》主辦的「北青體育」更發布文章，直指「球員情緒出問題，技戰術空前糟糕」。

至於網民更是火力全開，有人批評國足現在的思想可能是躺平了，「就這樣了，輸贏都無所謂，只要每個月發工資就可以了」；亦有人唏噓輸了很正常，「還是證明了那句話，亞洲足球弱隊都以打敗中國隊為目標，他們一直在努力，唯獨我們還在原地等待著」；也有人認為香港人都是真心喜歡足球，與內地人只為錢踢球完全是兩碼事。

另外，有網民諷刺道：「國家隊挺聰明的。這無疑開了個好頭，接下來的一年很難再跌破這個成績了。後面將不斷收獲掌聲和榮譽。」不過這一說法立即遭到駁斥，「那不一定，柬埔寨，緬甸，老撾，印度都不能說百分百」、「接下來主場輸泰國、新加坡」、「輸泰國現在都是正常現象了，輸新加坡……也有可能」、「還有不丹，阿富汗，巴勒斯擔…等等呢」，還有人認為輸給香港後，接下來該輪到輸澳門了。

其他網民點睇：

一如既往，發揮穩定

典型的海參吃多了

國足不給力，輸球又輸人

輸給我們自己人不算輸！

我都當成笑話看看

國足解散，香港足球隊直接平替

香港才是中國足球

來想找香港隊找回面子，沒想到他們不懂人情世故，給了國足沉重一擊！

故意輸的，煙霧彈迷惑對手

咱國足還需要煙霧彈嘛，已經踢的很煙霧朦朧了

1比2傳揚一國兩制，紅牌弘揚紅色文化

這不很正常嗎？你指望國足長臉，還不如指望養老免費呢

2024第一天還要上班工作，悶聲不響的1:2輸了，辛苦國足了，給全國人民墊底，告訴大家，你很棒，要相信自己，你就算再差也不會比我差，那你還有什麽可怕的！？加油哦！

