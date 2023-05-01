丁立人｜為棋而生　如何走過26年的國際象棋之路？

4月30日，國際象棋棋手丁立人在哈薩克阿斯塔納擊敗俄羅斯棋手涅波姆尼亞奇（Ian Nepomniachtchi），奪得2023國際象棋男子世界冠軍賽（FIDE World Championship 2023），成為中國歷來首位國際象棋世界棋王。

從溫州天才棋童，到如今的世界棋王，丁立人是如何走過26年的國象之路？



1992年，丁立人出生於溫州，名字中的「立人」是出自儒家名言：己欲立而立人，己欲達而達人。

1995年，國際象棋傳奇人物科爾奇諾伊（Viktor Korchnoi）到溫州，與中國期后謝軍開展一場性別大戰。當年，溫州被國家體育總局命名為首批「國際象棋之城」，也讓很多溫州少年在心中埋下國際象棋的種子。

翌年，父母為4歲的丁立人報讀了國際象棋的培訓班。在陳力行、黃希文以及王騁等名師的帶領下，丁立人很快就展露出驚人的天賦，5歲就在全國錦標賽6歲以下組奪冠，9歲奪得全國錦標賽10歲以下組冠軍。從9歲到17歲，丁立人斬獲各個年齡組的冠軍。

從9歲到17歲，丁立人斬獲各個年齡組的冠軍。（新聞晨報）

2009年，17歲的丁立人在全國國際象棋個人錦標賽中一舉奪魁，成為中國歷史上最年輕的男子國際象棋全國個人冠軍，順理成章晉升為國內最年輕的國際象棋特級大師，開始在棋盤前與蘇偉利、王皓、卜祥誌等諸多名將平起平坐。

同年，丁立人在一場國際友誼賽遇上比他年長兩歲的俄羅斯少年天才選手，結果慘敗。而該名俄羅斯選手，名叫涅波姆尼亞奇。

安靜的北大法律系學生

丁立人曾休學一年，全身心下棋，但他坦言自己並不適應只有棋的生活，「那段時間總覺得差點什麼，後來還是想讀大學」。」最終，丁立人考入北京大學，選讀他最感興趣的法律，「如果不是休學那一年，肯定不會去讀大學」。

丁立人（左2）和隊友們首次為中國隊捧走國際象棋奧林匹克賽的冠軍獎盃。（上游新聞）

讀大學沒有影響丁立人在國際象棋上乘風破浪。2012年，丁立人首次代表國家隊參加國際象棋奧林匹克團體賽，當時的主帥葉江川曾評價丁立人是「一把尖刀」。4年後，丁立人成長為國家隊的大將，與隊友首次為中國隊捧走奧賽的冠軍獎盃。

2017年，丁立人在中國國像一哥的地位已無可動搖。不僅國內的比賽鮮有敗績，國際賽事也鋒芒畢露，在當年的國際棋聯世界杯決賽並獲得亞軍，也首次入圍世界冠軍候選人賽。雖然只獲得第四名，卻因不敗的戰績受到世界棋壇的盛讚。

國際象棋界137年只誕生16位盟主

雖然有很多全球級別的國際象棋大賽，但世界冠軍頭銜只能從國際象棋世界冠軍賽產生，只有在此比賽奪冠，才會被世界棋壇公認為「棋王」。自1886年誕生第一位正式的世界冠軍以來，137年間只誕生了16位棋王。

國際象棋獲得世界棋王的過程也稍顯漫長，比賽採取逐級選拔的辦法。從區域賽到區際賽，再到候選人賽，最後才能挑戰上任棋王，勝者就是新任世界冠軍。

過去10年，馬格努斯·卡爾森（Magnus Carlsen）一直穩座世界棋王的寶座。（Chess24）

過去10年，來自挪威的馬格努斯·卡爾森（Magnus Carlsen）一直穩座世界棋王的寶座，直到去年，卡爾森才宣布不再捍衛世界冠軍頭銜，放棄參加棋王衛冕戰。在國際棋聯與他反覆溝通無果後，只能宣布由候選人賽第一名的涅波姆尼亞奇，和第二名的丁立人，爭奪本屆棋王。

在棋王爭奪戰中，雙方在14盤慢棋戰成7比7，在4月30日以快棋戰決勝，結果在快棋戰前三局均和棋，丁立人在第四局以2.5比1.5的比分，擊敗涅波姆尼亞奇，成為了第17位世界棋王。