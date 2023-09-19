宜昌警方搗特大跨省考試作弊犯罪集團　涉全國近200名考生

9月18日，湖北省宜昌市公安局通報，當局搗毀一個特大跨省組織考試作弊犯罪集團，拘捕40人，案件涉及全國各地考生近200人。



2022年11月19日，宜昌市教育考試院報案稱，在全國某職稱考試中，現場監考人員在考點發現多名考生攜帶疑似具有文字傳輸功能的電子設備進入考場。

經過長達半年的偵查，宜昌警方發現，涉案犯罪集團利用新型設備在國家級考試中作弊，形成了組織作弊、作弊設備供應、作弊考生招攬代理等多環節的非法產業鏈條，在湖北、廣東、雲南等地考點幫助多名考生作弊。

今年6月3日，宜昌警方出動超過200名警力，分赴神農架、荊州、隨州、雲南麗江等四地考點開展集中收網，拘捕正在作弊的集團成員。

疑犯交代，該集團以每人2萬元至8萬元（人民幣，下同）不等的價格收取考試作弊費用。作弊方式有兩種，一是事先非法取得答案，在開考前秘密寄給作弊考生；二是由專人偽裝成考生進入考場偷拍試卷，透過場內外作弊「槍手」，使用無線電傳輸設備作弊。

警方在行動中拘捕40人，查獲各類無線電作弊設備660餘台，凍結涉案帳戶100餘個、資金130餘萬元。目前，案中36名疑犯已被採取刑事強制措施。