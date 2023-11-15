湖北一駕考中心員工自曝幫學員作弊通過考試　車管所介入調查

湖北仙桃市某駕駛考試中心工作人員自曝，因公司領導安排與威脅，曾幫學員作弊通過考試。11月13日，仙桃市交警支隊車管所已介入調查。



該工作人員自稱是仙桃市和平考場科目三安全員胡某某，並表示「外面的學員考試的時候交了1000塊錢，說我們安全員收了。說是800塊錢的保險，剩下的200塊錢交給安全員」。他又稱自己到現在為止沒有收錢，「不知道這個錢到哪裏去了」。

同時，胡某某還聲稱考場無緣無故將其停工3個月，「考試的時候有人、關係紮實的就可以過，沒有人的多是過不了的」。

11月13日，涉事駕考中心的工作人員回應稱，胡某某是因不滿工作調崗故意造謠，公司合法合規經營，不存在幫助學員作弊。

針對是否有幫助過考場學員去違規獲得駕駛證的情況，該工作人員強調「那怎麽可能呢？」，又指考場名聲大，都是合法合規經營，「教練都是沒日沒夜的練車，怎麽可能做他說的那樣的事情呢？」。

該工作人員還表示，針對胡某某造謠事件，駕考中心老板已聯繫相關部門，請求過來核查，避免謠言對駕考中心的名譽造成損失，給學員造成不良影響。

11月13日，仙桃市交警支隊車管所工作人員回應稱，當局已經介入調查，胡某某因為違規收取香煙被人反映後遭到公司開除，他也曾到車管所反映駕考中心幫學員作弊的問題，「他說的現象我們正在了解，駕考公司作弊情況是否屬實正在調查」。