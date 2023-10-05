婚宴MMA｜男女家親友互毆大亂鬥 掀桌砸椅潑餸 疑毒舌舅媽肇禍
撰文：ETtoday
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浙江溫州近日一場喜慶的婚禮，卻發生了一出令人瞠目結舌的鬧劇。
新人敬酒時突發口角，引發雙方親友當場互毆。影片顯示，現場碗盤互飛、菜肉橫飛，還有人丟椅子砸人。
事發後，有網友發文透露事件導火線，竟是因為新郎的「毒舌舅媽」去上廁所引發。
點圖放大瀏覽事發影片截圖：
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內地十一連假期間，溫州市一場婚禮上突發衝突，引發了一場激烈的家庭糾紛。據目擊者稱，當天的婚宴上，2家人突發爭吵，最終升級為激烈的肢體衝突。
影片曝光後，知情網友透露，導火線是敬酒環節的誤會。敬酒時，新郎舅媽去了厠所。新娘以為對方已經離開，所以沒有向她敬酒。
然而，舅媽上完廁所回到現場後，發現自己被忽視了，進而產生了不滿和憤怒。
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隨後，新人趕緊回到舅媽旁敬酒，並賠禮道歉，但舅媽卻沒有罷休。此後，舅媽開始對新娘進行嘲諷，並挖苦女方的單親家庭背景和行為。
面對這一突如其來的情況，賓客紛紛上前來勸阻。然而，舅媽的情緒卻越發激動，越罵越兇，還動手推人。
新娘的舅舅實在看不過，就上前阻止。這又激起了新郎舅媽的更瘋狂的舉動，開始掀桌砸東西砸人。之後，現場陷入一片混亂之中。
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影片顯示，當時，有人丟椅子，有人甚至拿起熱菜就潑。婚禮現場的家具和擺設也遭到了嚴重破壞，賓客嚇得四處躲避。
網友看後直言，「三姑六婆唯恐天下不亂」、「第一天結婚，第二天離婚吧，還沒進門就打成這樣了」、「這舅舅和舅媽是來砸場子的吧，這兩口是啥人啊，能幹出這事」、「服了，離了吧」、「好日子給長輩搞砸了，這都是啥長輩啊」。
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