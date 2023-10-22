教室MMA｜男學生上堂玩手機被沒收 2度鎖喉老師失控場面全被拍下
撰文：TVBS新聞網
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內地浙江省近日發生一宗離譜的事件，一名老師疑似因沒收一名男學生的手機，沒想到男學生竟暴怒動手攻擊，還2度鎖喉老師，一旁的學生見狀後，趕緊衝向前拉開他，場面一度失控。
男學生不滿老師沒收電話，2度鎖喉老師，混亂場面曝光。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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綜合內媒報道，這宗離譜事件發生在本月19日，浙江省一名老師發現男學生在上課時偷偷使用手機，於是向前沒收他的手機。怎料，當老師走回講台後，男學生竟然暴怒跟隨在後，搶回被沒收的手機，2人在拉扯的過程中，男學生暴怒動手攻擊老師，還2度鎖喉，一旁同學見狀趕緊上前將男學生拉開，場面陷入失控狀態。
同場加映：5歲兒子回家說「老師今天沒打我，真開心」 媽媽查監視器險暈倒（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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衝突畫面在網絡上曝光，掀起網友的熱議，「老師要是動手，學生家長分分鐘教育局投訴，醫院開憂鬱症證明了」、「這要是懷孕的女老師怎麼辦」、「老師打學生超級大的事，學生打老師算老師倒楣」。
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