江蘇漢向獄友學習錫紙開鎖　出獄後狂偷30萬落網再囚10年

江蘇徐州男子王某早年因盜竊入獄，期間向獄友學會錫紙開鎖的方法。出獄後，王某重操舊業，利用錫紙開鎖入室盜竊流竄作案，截至案發落網，王某竊得財物超過30萬元（人民幣，下同）。近日，王某因犯盜竊罪成被囚10年，罰款30萬元。



2022年11月，揚州市寶應縣某鄉鎮連續發生兩宗失竊案，兩戶主累計被盜黃金近500克，現金逾5萬元。警方接報後立即展開偵查，但現場沒有發現作案痕跡。

警方翻查閉路電視紀錄發現，案發當天凌晨2時許，一名男子頭戴鴨舌帽和口罩，用手機電筒照明走到失竊戶主門前。仔細研究鎖孔後，該名男子掏出一把T字形鑰匙插入鎖孔，兩手捏住來回扭動，不到1分鐘就打開門鎖。

通過對賊人的行蹤軌跡展開偵查，警方最終鎖定其身份並拘捕歸案。經查，賊人王某來自徐州，有多次犯罪前科。2012年，王某因盜竊獲刑9年，在獄中向獄友學會用錫紙開鎖。出獄後，王某迅速重操舊業，邊開車邊踩點，選擇作案對象。

截至案發落網，王某在山東、江蘇、安徽等地流竄作案22宗，非法獲利30多萬元。近日，寶應縣檢察院以盜竊罪對嫌疑人王某提起公訴，考慮他是累犯，作案情節特別嚴重，法院依法判處王某有期徒刑10年，罰款30萬元。