惋惜還是祝福？　清華學生「逆向轉學」至非重點大學引熱議

1月2日，北京市教委官網公示的8名高校大學生擬跨省轉學的信息，其中，1人為轉入、7人為轉出，涉及清華大學、北京工業大學、北京建築大學、首都經濟貿易大學等多所大學。

值得注意的是，8個轉學信息皆為從重點名校轉至普通院校，甚至一位清華學生轉至「雙非」本科杭州電子科技大學。

寧願放下「就高不就低」的原則「逆向轉學」，內媒《紅星新聞》評論表示，這說明原就讀學校在某些方面並不適合他們，也間接證明大學錄取通知書並非一勞永逸的通行證。



這份跨省轉學的名單中，大多是在北京就讀的學生轉至其他省份，而且轉學學校的辦學實力和辦學聲譽優於新轉的學校。其中包括從清華大學，轉入非重點985、211的杭州電子科技大學，以及從北京建築大學轉入了錄取分數線相差了超過150分的福州大學至誠學院。

根據2024年US（U.S. News）世界高等院校排名可見，清華大學世界排名為23，在中國排名首位。而杭州電子科技大學世界排名為1163位，中國排名第160名。

落差極大的「逆向轉學」應發網民熱議，有的網友「想不通」當事人的選擇：「為了好專業轉也就算了，從清華大學轉出？」「從金融轉到臨床醫學？」「為什麼要往差的學校轉？」當然，也不乏寬慰和鼓勵的網友：「真讀不下去，及時止損也是明智之舉」「自己的事情自己做主」。

在內地，人才資源向北京大城市，名校集中已是社會共識，「逆向轉學」似乎是放棄優質平台的「錯誤選擇」。不過，《紅星新聞》評論認為應當「理性看待在校大學生的跨省流動」。「逆向轉學」見證的是學生跨校遷移學籍的權利得到保障，充分尊重了學生的選擇權。

評論還表示，什麼樣的學校適合自己，只有學生自己最清楚。寧願放下就高不就低的原則選擇「逆向轉學」，說明原就讀學校在某些方面並不適合他們，也間接證明大學錄取通知書並非一勞永逸的通行證。書必須得自己讀，不論選擇哪所學校，都得自己下功夫才行。